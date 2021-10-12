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Kalın: ABD'den F-16 alımı değerlendiriliyor

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin ABD'ye F-35 savaş uçakları için ödediği 1,4 milyar doların geri ödenmemesi ihtimaline karşı alternatifler üzerinde durulduğunu söyledi.
Kalın: ABD'den F-16 alımı değerlendiriliyor

 

Milliyet gazetesinden Aslıhan Altay Karataş'ın sorularını yanıtlayan Kalın, Türkiye'nin, ihtiyacı olan ürünleri müttefiklerinden ve dünya pazarlarından alma yoluna gidebileceğini, ödenen para karşılığında mevcut F-16 filosunun genişletilmesi ve eldeki F-16’ların modernizasyonunun bir alternatif olarak değerlendirilebileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın

Kalın, F-16'ların eski teknoloji olduğu yönündeki eleştirileri de geri çevirerek "Hali hazırda F-16’lar Türkiye’nin ve NATO hava gücünün önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bir müddet daha bu işlevi görmeye devam edecek" dedi.

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın alan Türkiye'yi, ortağı bulunduğu beşinci nesil F-35 savaş uçakları projesinden çıkarmıştı.

"Teknoloji transferi" vurgusu

Kalın, ikinci parti S-400 alımları konusunda da teknoloji transferinin önemine dikkat çekerek "Türkiye savunma sanayisinde ve diğer alanlarda alternatifsiz bir ülke değildir. Bu alternatifler yerli milli ürünlerimiz olabilir, Rusya olabilir, Avrupa pazarı olabilir, başka yerler olabilir… S-400 konusu devam ediyor bir süreç olarak, ama biz diğer alternatiflerin hepsine yakından bakmaya devam ediyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinile görüşmesi sonrasında 30 Eylül'de yaptığı açıklamada F-35'ler konusunu ABD Başkanı Joe Biden ile Ekim ayı sonunda düzenlenecek G-20 zirvesinde ele alacağını belirtmiş, "Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı verecekler" demişti. Erdoğan, Rusya ile savunma işbirliğinin savaş uçakları, uçak motorları, gemi ve denizaltı inşası gibi alanlara genişletilebileceğini de söylemişti.

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