Kalın: Akdeniz’in bir barış denizi hâline gelmesi, kaynakların eşit ve adil bir şekilde bulunması, çıkartılması ve paylaşılmasıyla mümkün olabilir.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın şunları söyledi:

“Bildiğiniz gibi yarın Yunanistan Başbakanı Türkiye’ye resmî bir ziyarette bulunuyor. İki gün olarak planlanan bu ziyaretin ilk ayağı yarın Ankara’da gerçekleşecek. Sayın Çipras öncelikle Başkan Yardımcımız Fuat Oktay tarafından karşılanacak ve onunla görüşecek, ardından Cumhurbaşkanımız tarafından kabul edilecek.

YUNANİSTAN BAŞBAKANI ÇİPRAS’IN ZİYARETİ

Tabii Yunanistan’la yoğun bir gündemimiz var; ikili, ticari, ekonomik ilişkilerimizin yanı sıra Ege’deki gelişmeler, enerji, TAP, Türk Akımı, Batı Trakya’daki Türk azınlığı, Türkiye’de yaşayan Rum azınlığı, Ege, Akdeniz kıta sahanlığı, adalar ve bütün bu konularla ilgili yarın yoğun bir gündemimiz olacak. Sayın Çipras’ın buraya gelmeden önce bugün Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamalar memnuniyet verici, bu yaklaşımlarının pozitif ve iyi niyetli olduğunu göstermektedir. Yarınki görüşmelerin de biz bu çerçevede gerçekleşeceğine inanıyoruz.

Yalnız bu vesileyle şunu da ifade etmek isterim: Bugün sunumunda Dışişleri Bakanımız da, Millî Savunma Bakanımız da Kabine Toplantısı’nda altını çizdiler, Türkiye; gerek Ege’de, gerek Akdeniz’de gerekse Karadeniz’de egemenlik haklarından doğal temel haklarını savunmak için bugüne kadar gösterdiği kararlı tutumu bundan sonra da göstermeye devam edecektir. Kim tarafından gelirse gelsin, özellikle Doğu Akdeniz’de bir oldubittiye Türkiye’nin göz yummayacağını herkesin bilmesi gerekir.

“AKDENİZ’İN BARIŞ DENİZİ HÂLİNE GELMESİ, KAYNAKLARIN ADİL ŞEKİLDE PAYLAŞILMASIYLA MÜMKÜN”

Zira Akdeniz’in bir barış denizi hâline gelmesi, kaynakların eşit ve adil bir şekilde bulunması, çıkartılması ve paylaşılmasıyla mümkün olabilir. Şu veya bu gerekçeyle özellikle Kıbrıs Rum tarafının belli ülkelerle yaptığı anlaşmalar çerçevesinde defakto durumlar yaratmaya çalışmasının beyhude bir çaba olduğunu bir kez daha ifade etmek isteriz, Türkiye bunları asla kabul etmeyecektir.

Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuk çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti’yle bir dizi anlaşma imzalamıştır ve Enerji Bakanlığımız da bildiğiniz gibi bugün Doğu Akdeniz’de, Kıbrıs’ın etrafında kendisine tahsis edilen bölgelerde de arama çalışmaları yapmaktadır. Yakında sondaj çalışmalarının başlayacağını da öngörüyoruz, bu çalışmalar devam edecektir. Türkiye’yi tabiri caizse Antalya Körfezi’ne hapsetmeye çalışan yaklaşımların bizim açımızdan kabul edilebilir olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyorum.