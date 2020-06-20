Kalın: Libya'da ateşkes için Hafter Sirte'den çekilmeli

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Libya'da kalıcı ateşkesin sağlanması için General Halife Hafter'a bağlı milislerin stratejik öneme sahip Sirte ve Cufra'dan çekilmesi gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransız haber ajansı AFP'ye Libya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kalın, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH) görüşünü desteklediğini belirterek, Libya'da "kalıcı ateşkesin" sağlanması için General Hafter'e bağlı milislerin Sirte ve Cufra kentlerinden çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Libya'daki taraflar arasında barış anlaşmasının imzalandığı 2015 yılındaki duruma geri dönülmesi gerektiğini belirten İbrahim Kalın, UMH'nin de bunu desteklediğini kaydetti. Hafter'e bağlı milislerin stratejik bölgeleri "meşru hükümete" karşı atış rampası olarak kullandığını dile getiren Kalın, yürüttükleri savaşın maliyetini karşılamak için bu bölgelerdeki petrol kaynaklarını da kullandıklarını sözlerine ekledi.

UMH Başbakanı Fayiz es Serrac'a destek veren Türkiye, gönderdiği insansız hava araçları ve hava savunma sistemleri ile Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin Trablus'u ele geçirmeye çalışan Hafter'i püskürtmesine yardım ediyor.

"Fransa NATO'nun güvenliğini tehlikeye atıyor"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Fransa'yı da NATO'nun güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı. Libya'da Türkiye'nin meşru hükümeti desteklediğini belirten Kalın, Fransa'nın ise meşru olmayan "savaş baronunu" desteklediğini ve NATO'nun, Akdeniz'in ve Kuzey Afrika'nın güvenliği ile Libya'nın siyasi istikrarını tehlikeye attığını söyledi.

Çavuşoğlu: Hafter'in kazanması mümkün değil

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da, Libya'da General Hafter'in kazanmasının mümkün olmadığını söyledi. Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen "Yeniden Keşfet" tanıtım etkinliği sonrasındaki basın toplantısında Libya ile ilgili sorulara da yanıt verdi.

Libya sorununa çözüm için Türkiye'nin uluslararası düzeyde çaba gösterdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Hafter çağrıları dinlemedi. Tam tersi saldırganlığını artırdı. Kaybediyor, kaybetmeye mahkum. Kazanması mümkün değil. Siyasi süreç için bir fırsatı vardı. Onu da kaybetti" dedi.

Libya için en iyi çözümün "siyasi çözüm" olduğunu vurgulayan Dışişleri Bakanı, "Kimileri Libya'yı bölmekten bahsetti. Biz buna karşıyız. Bazıları oradaki enerji kaynakları için orada. Biz buna da karşıyız. Elbette o enerji kaynakları Libya halkının yararına değerlendirilmelidir. Biz buna destek veriyoruz" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, gelecek dönemde de Rusya ve ABD'nin yanı sıra diğer ülkelerle, Birleşmiş Milletler çatısı altında Libya'da çözüm için çabayı sürdüreceklerini dile getirdi. Çavuşoğlu "En son Libya ziyaretimizin de amacı buydu. Hem desteğimizi yinelemek, göstermek, hem de bundan sonra atılacak adımları değerlendirmekti" şeklinde konuştu. Mısır'ın Libya'ya ilişkin tutumunu da "yanlış" olarak nitelendiren Çavuşoğlu, "Bundan sonra düzeltebilirler mi inşallah düzelir ve hep birlikte Libya'yı ayağa kaldırırız" dedi.

Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile birlikte General Hafter'i destekleyen ülkeler arasında bulunuyor.