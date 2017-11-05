Kalın: Rusya, Suriye Halk Kongresi'ni erteledi, PYD davet edilmeyecek

TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, NTV'de yaptığı açıklamada Rusya'nın Kürt grupların da katılmasını umduğu Suriye Halk Kongresi'ni ertelediğini söyleyip "Rusya'nın bize söylediği, toplantının ertelendiği ve oraya PYD'nin davet edilmeyeceği" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Rusya'nın Suriye'de hükümet yanlısı ve karşıtı grupları bir araya toplamayı planladığı Suriye Halk Kongresi'ne Rojava yönetiminden yetkilileri de davet etmesine ilişkin bir değerlendirmede daha bulundu. NTV kanalının canlı yayınında konuşan Kalın şunları söyledi: "Bu konuyu Sayın (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin'in Suriye Özel Temsilcisi geldiğinde —zannediyorum bir 15 gün oluyor- biz görüştük. Bu konuyu bize açtılar. 'Böyle bir Suriye Halkları Kongresi toplamayı planlıyoruz, siyasi geçiş sürecine katkı vereceğini düşünüyoruz' dediler. Bu, Astana toplantısından hemen önceydi, 30-31 Ekim'de yapılan, 7. Astana toplantısından yaklaşık 1 hafta önceydi.

Biz de dedik ki onlara 'Bize daha fazla bilgi verin. Bir bakalım, tam nedir, hemen kabul ya da ret etmiyoruz, faydası nedir, katkısı ne olabilir. Bunları bir değerlendirelim, ondan sonra hareket edelim.' Onlar da 'Tamam' dediler, 'Biz size bir kağıt göndereceğiz, modalitesi ne olacak, katılımda kimleri düşünüyoruz, ne tür sonuçlar hedefleniyor vesaire.'

Tabii o arada bir tür emrivaki ile bir anda bunun ilan edildiğini duyduk biz. Hemen itiraz ettik. Ben de geçen hafta yaptığım basın toplantısında onu söyledim zaten. Bunun üzerine Kremlin bizimle temas etti, bu toplantıyı ertelediklerini açıkladılar. Yani şu an itibariyla, eğer tekrar bir karar değişikliğine gitmezlerse 18'inde değil daha ileri bir tarihte bu toplantının yapılması planlanıyor. Zaten biz katılmıyoruz, büyük ihtimalle gözlemci gönderebiliriz.

Rusya'nın bize söylediği, toplantının ertelendiği ve oraya PYD'nin davet edilmeyeceği."

Kalın, 1 Kasım'daki açıklamasında "Bu konuda derhal girişimlerde bulunduk ve tepkimizi ilettik" demişti.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Bogdanov, katılımcı listesinin henüz tamamlanmadığını, Rusya'nın Kürtler de dâhil tüm taraflarla temas halinde olduğunu söylemişti.

usya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova da Suriye’de siyasi anlamda genel bir mutabakat sağlamaya yönelik çalışmalara Kürtlerin de dahil edilmesinden yana olduklarını belirtmişti.

'MOSKOVA İLE YAKINDA TEMASIMIZ OLACAK, DETAYLARI DUYURURUZ'

Bu arada Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya'nın başkenti Moskova'ya gidip gitmeyeceği sorusuna "Yakında bir temasımız olacak. Detayları duyururuz" yanıtını verdi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ YOLSUZLUK GÖZALTILARIYLA İLGİLİ YORUM: BİR TÜR SOSYAL DEVRİMİN YAPI TAŞLARI MI?

Öte yandan Kalın, Suudi Arabistan'da prens ve eski bakanların yolsuzluktan gözaltına alınmasıyla ilgili olarak da şunları söyledi: "Kendi iç içleri meselesidir. Kralın bir fermanı ile bu değişiklikler yapıldı. Suudi Arabistan aslında bir dönüşüm sürecinden geçmeye çalışıyor. Bir tür sosyal devrimin yapı taşlarını mı acaba oluşturmaya çalışıyorlar? Mesela kadınlara araba kullanma hakkı verilmesi bununla ilgili karar alındı ama 2018'de uygulamaya geçecek. Dünyaya açık İslam anlayışı esas alınmaya çalışılıyor. Yemen meselesi var. Umarız Suudi Arabistan'ın istikrarına barışına katkı sağlayacak bir süreç yaşanır."