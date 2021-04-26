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Kalın, Türkiye'nin Biden'ın 1915 Açıklamasına Yanıt Vereceğini Açıkladı

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TC  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımladığı açıklamasına farklı şekillerde yanıt vereceğini açıkladı.
Kalın, Türkiye'nin Biden'ın 1915 Açıklamasına Yanıt Vereceğini Açıkladı

TC  Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Türkiye'nin önümüzdeki süreçte ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımladığı açıklamasına farklı şekillerde yanıt vereceğini açıkladı.

Amerikan Reuters haber ajansına açıklama yapan Kalın, Biden'ın açıklamasına yönelik “Gelecek günlerde ve aylarda farklı şekil ve derecelerde tepkiler olacaktır." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın bu konuda ne tür adımlar atacağına dair detay vermeyen Büyükelçi Kalın, "Yeri ve zamanı geldiğinde bu talihsiz ve haksız açıklamaya gerekli tepkiyi vereceğiz." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) pazartesi günü Biden'ın açıklamasına ilişkin açıklama yapacağını belirten Kalın, Amerikalı yetkililerin Türkiye'ye yapılan açıklamanın Türkiye'ye yönelik potansiyel tazminat davlarına yasal zemin teşkil etmeyeceğini söylediklerini kaydetti.

Kalın, "Türklerin, atalarımız Osmanlıların soykırım yaptığını iddia etmek için tüm yaşananları bir kelimeye indirgeyip tek kelime ile kabul edilemez. Tarihsel gerçekler bu gerçeği desteklemiyor." ifadelerini kullandı.

Biden, 1915 olaylarının yıl dönümü olan 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Her yıl bugün Osmanlı dönemindeki Ermeni soykırımında ölenleri hatırlıyoruz ve böyle bir zulmün bir daha yaşanmaması için taahhüdümüzü yeniliyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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