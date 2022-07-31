Kalın: Ukrayna’dan tahıl sevk edecek ilk gemi yarın sabah yola çıkabilir

Türkiye’nin girişimleri ile oluşturulan tahıl koridoru için teknik çalışmalar tamamlandı. İlk sevkiyatın idari hazırlık sonrasında başlaması bekleniyor.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl gemileriyle ilgili açıklama yaptı.

Gemilerin Odessa Limanı’ndan çıkması için belirli bir aşamaya gelindiğini belirten Kalın, ”Gemiler yüklendi. Her şey hazır durumda. Ufak tefek pürüzler var. İlk gemi yarın sabah yola çıkabilir” dedi.

Ukrayna tahılını taşıyan gemilerin 3 Ağustos’ta Türk karasularına ulaşması bekleniyor.

Sevkiyat İstanbul’da oluşturulan Müşterek Koordinasyon Merkezinden yönetilecek.

Boş veya yükü tahıl olmayan gemilerin Ukrayna limanlarından çıkmasına izin verilmeyecek. Sinyalini kapatan, şeffaf bilgi vermeyen gemiler de Türk karasularına alınmayacak.

Tahıl sevkiyatında öncelik, Türkiye’nin girişimiyle açlık tehlikesi yaşayan Afrika ülkelerine verildi. Bu kapsamda Odessa limanından çıkacak geminin Somali’ye ulaşması bekleniyor.

Sevkiyatın başlamasıyla tahıl fiyatlarının düşeceği ve özellikle Afrika’dan yaşanan düzensiz göçte azalma olacağı tahmin ediliyor.