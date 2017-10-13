Kalıntılarına ulaşılan kişi sayısını KŞK 2, Rum Temsilci Nestoros 3 olarak verdi

Rum basını, KŞK Kılıçaslan’da bir süredir devam eden kazılarda 2 kişiye ait kalıntılar ortaya çıkarıldığına dair KŞK tarafından yapılan açıklamayı aktardı. Bazı gazeteler kalıntılarına ulaşılan kişi sayısının 3 olduğunu öne sürdü

Rum basını, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin (KŞK) Kılıçaslan’da bir süredir devam eden kazılarda 2 kişiye ait kalıntılar ortaya çıkarıldığına dair KŞK tarafından yapılan açıklamayı aktardı. Bazı gazeteler kalıntılarına ulaşılan kişi sayısının 3 olduğunu öne sürdü.

Alihtia “Kondemen’de (Kılıçaslan) Üç Kaybın Kalıntıları Bulundu… Askeri Bölgedeki KŞK Araştırmaları Devam Ediyor, Kazıların Yapıldığı Noktayla İlgili İlk Bilgi 3 veya 4 Kıbrıslı Rum Askerden Söz Ediyordu” başlık ve spotlarıyla aktardığı haberinde, kalıntılarına ulaşılan kişi sayısının 3 olduğu bilgisine, Kayış Şahıslar Komitesi’ni kaynak gösterdi.

Habere göre KŞK’daki Rum üye Nestoras Nestoros, KŞK’yı söz konusu noktaya yönelten ilk bilginin 3 veya 4 Rum askerden söz ettiğini söyledi. Dün 69’uncu iş gününe giren kazıların zorlukla yürütüldüğünü söyleyen Nestoros, ekiplerin hava şartlarından kaynaklanan engeller dışında karşılaştıkları amyant nedeniyle de çalışmaların aksadığını anlattı.



Nestoros şu ana kadar 3 kişiye ait kalıntılara ulaşılan kazıların devam ettiğini ve bir kişinin kalıntılarına daha ulaşılmasının beklendiğini söyledi.

“İNGİLİZ ARŞİVLERİNDE ÇOK MALZEME VAR”

KŞK’nın Birleşik Krallık arşivlerine erişiminin de olumlu olduğuna işaret eden Nestoros, arşivlerde çok fazla malzeme bulunduğunu söyledi ve şu anda Birleşik Krallık Savunma ve Dışişleri bakanlıklarının bazı gizli arşivlerine de erişim sağlamak için uğraştıklarını söyledi. Nestoras Nestoros, KŞK üyelerinin yakın zamanda yeniden Londra’ya gideceğini de açıkladı.

Haberde İngiliz Muhafazakar Partili milletvekili Theresa Williers’in, KŞK’nın kısa süre önce İngiltere’ye gerçekleştirdiği ziyaret vesilesiyle, İngiltere hükümetinin KŞK’yı finanse etmeyi sürdüreceğini açıkladığı kaydedildi.

Habere göre Williers, KŞK’ya finansmanın İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından verildiğini söyledi ve “Bu finansmanın gelecekte de devam edeceğini güvence altına almaya teşvik etmek için Sayın Dışişleri Bakanı’na yazacağım” dedi.

Diğer gazeteler KŞK tarafından dün yapılan açıklamayı “Kondemen’de Yeni Kayıp Kalıntıları” ortak başlığıyla aktardı.