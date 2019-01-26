Son yıllarda güzellik algılarını yıkmaya, herkesin aynı olmak zorunda olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Her geçen gün özellikle moda dünyasında markalar da bu mesajı duyurmak için çeşitli kampanyalar düzenliyorlar

Farklı olmanın yanlış ya da kötü olduğu algısını son yıllarda var gücümüzle yıkmaya çalışıyoruz. Özellikle kadınlar olarak belli kalıpları reddediyor, herkesin kendini olduğu gibi kabul etmesi ve böyle sevmesi gerektiğini vurguluyoruz.