  • BIST 102.157
  • Altın 186,096
  • Dolar 4,4893
  • Euro 5,2762
  • Lefkoşa 38 °C
  • Mağusa 37 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 34 °C
  • İskele 37 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 26 °C
SON DAKİKAİşte Google'da Kıbrıs ile ilgili en çok aranan şey

“Kaliteli üretim devlet tarafından teşvik edilmeli”

» »
Gıda Mühendisleri Odası (GMO), Dünya Süt  Günü nedeniyle “Süt ve süt sektöründeki gelişmeler” konulu konferans düzenliyor.
“Kaliteli üretim devlet tarafından teşvik edilmeli”

Ege Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü Süt İşleme ve Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nurcan Koca’nın konuşmacı olarak yer alacağı Sanayi Odası’ndaki konferans, pazartesi günü saat 10.00’da başlayacak

SÜT ÜRETİMİNİ SAĞLAMAK BİR DEVLET POLİTİKASI OLMALIDIR

GMO Başkanı Sıdıka Can, Dünya Süt Günü’nün, global bir gıda olan sütle ilgili üretim teknolojileri, tüketim alışkanlıkları ve genel insan sağlığı üzerindeki etkilerin paylaşıldığı bir farkındalık platformu yarattığını belirtti.
Süt ve süt ürünlerinin besin değeri olarak son derece önemli olduğuna dikkat çeken Can, “Dolayısıyla hem kaliteli, hem de ucuz fiyata süt üretimini sağlamak bir devlet politikası olmalıdır” dedi.

Can, kalite ve fiyat için izlenmesi gereken yöntemin, hammadde üretimi aşamasında direk olarak süt üreticisinin devlet tarafından bilinçlendirilmesi, denetlenmesi ve en önemlisi teşvik edilmesiyle sağlanması olduğunu belirtti.
Ekonomik ve kültürel değeri çok büyük olan süt ürünlerinden Hellim için 2012 yılında Sanayi Odası başkanlığında başlatılan tescil uygulaması kapsamında ülkedeki küçükbaş süt oranının yetersiz kaldığını dile getiren Can, şunları kaydetti:

“Hellimin tesciline göre yüzde  30 koyun-keçi/sütü içermesi gerekmektedir. 2012’den bu yana gündemde olan hellimin tescili ve buna bağlı olarak küçük baş sütünün arttırılması gerekliliği ile ilgili bütün açıklamalara rağmen bu konuda hiçbir icraat yapılmamış ve halen ülkemizdeki küçükbaş süt oranı yeterli miktara ulaşmamıştır. Küçükbaş süt üretimini arttırmak için politikalar izlenmesi kaçınılmazdır” dedi.

Hellimin tescili ile ilgili yapılan denetimler sonucunda Veteriner Dairesi tarafından süt imalathanelerinde gıda güvenliği açısından yapılması gereken denetimlerin yetersiz olduğunu tespit ettiklerini de belirten Can, hem halk sağlığını korumak, hem de yerli ürünlerin dünya standartlarında rekabet edebilir seviyeye ulaşabilmesi adına gıda güvenliği ile ilgili denetimlerin daha etkin şekilde yapılması gerektiğini vurguladı.

Can, “Süt ve süt ürünleri üretiminde tarladan çatala kadar olan süreçte hem ekonomik verimlilik hem de gıda güvenliği çerçevesinde kaliteli üretim devlet tarafından teşvik edilmeli ve yasal mevzuatlarla hayata geçirilmelidir” mesajını verdi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Hava sıcaklığı 38 dereceye kadar çıkacak18 Mayıs 2018 Cuma 16:05
  • KTÖS: “Tedbir alınmazsa eylül ayında öğrenciler yine okul ve sınıf bulamayacak”18 Mayıs 2018 Cuma 16:03
  • Akıncı, İngiliz Yüksek Komiseri’ni kabul etti18 Mayıs 2018 Cuma 15:59
  • BKP: “Her türlü sömürgeci müdahaleleri reddetmeye devam edeceğiz”18 Mayıs 2018 Cuma 15:57
  • “Kaliteli üretim devlet tarafından teşvik edilmeli”18 Mayıs 2018 Cuma 15:55
  • Dev-İş Girne’de İsrail’i protesto etti18 Mayıs 2018 Cuma 15:53
  • “Mülteci Dramı”yla ilgili ortak basın toplantısı18 Mayıs 2018 Cuma 15:51
  • Erhürman "haftalık" basına sesleniş konuşmasını bu hafta da yapmadı18 Mayıs 2018 Cuma 15:41
  • Çalışma Dairesi Müdürlüğü İstihdam Servisi'nden Münhal Duyurusu18 Mayıs 2018 Cuma 13:54
  • Uluçay’dan gençlere: “Geleceği şekillendirebilirsiniz”18 Mayıs 2018 Cuma 11:15
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti