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Kalkanlı ve Mersinlik’te Fidan Dikimine Başlandı

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Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan 55773 Öğrenci 55773 Fidan Ağaçlandırma İş Birliği Protokolü kapsamında fidan dikimine başlandı.
Kalkanlı ve Mersinlik’te Fidan Dikimine Başlandı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan 55773 Öğrenci 55773 Fidan Ağaçlandırma İş Birliği Protokolü kapsamında fidan dikimine başlandı.

Projeye bağlı olarak Lefkoşa, Girne, Güzelyurt ve Lefke bölgesi ortaöğretim okullarından gelen öğrenciler, Kalkanlı bölgesinde 2500 fidanın dikimini gerçekleştirdi.

Gazimağusa, İskele ve Dipkarpaz okullarından gelecek öğrenciler ise Cuma günü Mersinlik bölgesinde fidan dikecek.

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