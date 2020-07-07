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Kalkanlı yangınının ardından yol haritası belirlenmesi için gezi yapıldı

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Kalkanlı yangınının ardından yol haritası belirlenmesi için gezi yapıldı
Kalkanlı yangınının ardından yol haritası belirlenmesi için gezi yapıldı

Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları Koruma Birliği (KAZAK-BİR) ve Kalkanlı Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (KAYDER) olarak yangın sonrası bölgede yapılan farkındalık, temizlik, sosyal sorumluluk  çalışmalarının  ardından, 3 Temmuz’da,  bundan sonraki süreçte beklenti ve talepleri içeren “Yol Haritasının Çizilmesi” ile ilgili gezi düzenlendi. Gezi, Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt Belediyesi, Tarım Dairesi, Orman Dairesi, KAZAK-bir, KAYDER, Güzelyurt Geliştirme ve Kalkındırma Derneği (GÜKAD) ve duyarlı doğa dostlarının katılımıyla gerçekleşti.

Gezi’nin ardından yapılan açıklamada, 17 Mayıs’ta Tepebaşı  ormanında çıkan yangında birçok ağaç, endemik bitki ve hayvanın yanısıra Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları’nın da birçoğunun da yandığı hatırlatıldı.  İsimlendirilmiş ağaçlardan Barış, Kıbrıs, Athena, Afrodit, Efsane ve Kral yanarken, sadece  Kraliçe ve Gabudi’nin alevlerden kurtuldğu anımsatıldı.

“ORMANA YENİDEN YEŞERMESİ İÇİN ZAMAN VERİLMELİ”

Açıklamada, talepler arasında yer alan; yangın öncesi temizlik çalışmaları, mevcut yangın şeritlerinin genişletilmesi ve gerekli yerlerde yenilerinin açılması, bir bütün olarak tüm ormana yeniden yeşermesi için zaman verilmesinin gerekliliği üzerinde durulduğu kaydedildi.  Ayrıca kuzeydeki endemiklerin yüzde 42’si, orkidelerin yüzde 75’inin bulunduğu orman doğal habitatın tekrardan yeşerebilmesi için iş makinelerinin orman arazilerine girmemesinin uygun olacağı görüşü belirtildi.

ORMAN YANGINLARINA KARŞI ÇALIŞTAY ÖNERİSİ

Açıklamada, bununla birlikte  gelecekte olabilecek yangınlar  karşısında  zararı en aza indirebilmek için, orman yangınlarına karşı bir çalıştayın, ülke çıkarları açısından gerekli ve elzem olduğu kanısına varıldığı kaydedildi.

ZARARIN SEBEPLERİ

“Kalkanlı Anıt Zeytin Ağaçları” özelinde ise yangından bu denli zarar görülmesinin sebepleri,   “özellikle anıt ağaçların en yoğun olduğu bölümün etrafında yanan çam ağaçları ve kozalaklarının  bölgeye sıçraması, bölge temizliği ve yangın şeritlerinin yetersiz olması, bakımsız zeytin bahçelerinin mevcudiyeti  ve çok az da sulama boruları” olarak sıralandı.

Açıklama şu ifadelerle noktalandı:  

“Neticede burası  2006  yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile Özel Çevre Koruma Bölgesi ilan edilerek, kontrol ve yönetimi, Çevre Koruma Dairesine verilmişti.  Özel Çevre Koruma Bögesi için yapılması gereken, İdare Planının çıkarılmasıdır. Çıkarılacak İdare Planında bu bölgede nelerin yapılıp, nelerin yapılamayacağı, burdaki anıt ağaçların  bakımını yapanların gelir elde edemediklerinden özel destek verilmesi gerektiği, temizlik çalışmaları, yangına karşı yangın söndürme istasyonu bulundurulması için çalışma yapılması gerekliliği üzerinde fikir birliğine varıldı.”

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