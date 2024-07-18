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Kalkanlı Yaşam Evi'nin bakım ve tadilatı son hız devam ediyor

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Kalkanlı Yaşam Evi’nde bakım ve onarım çalışması süratle devam ediyor.
Kalkanlı Yaşam Evi'nin bakım ve tadilatı son hız devam ediyor

Yaşam Evi’nin tadilatı için çıkılan ihaleyi kazanan Ceman Construction tarafından, 9 Temmuz 2024 tarihinden itibaren başlatılan tamir ve tadilat projesi, 90 iş günü  içinde tamamlanacak. 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Kalkanlı Yaşam Evi’nde kalan yaşlılara daha  çağdaş  hizmet vermek ve rahat etmesini sağlamak amacıyla başlatılan tadilat çalışmalarını  yerinde incelemek için  Kalkanlı Yaşam Evi’ni ziyaret etti. 
Ziyarette konuşan Bakan Gardiyanoğlu: ‘‘Yaşlılarımıza en güzel şekilde bakmak, onlara  hak ettikleri koşulları sağlamak için  elbirliğiyle çalışıyoruz. Amacımız  Kalkanlı Yaşam Evi’nin hizmet kalitesini  arttırarak şartlarını süratle  iyleştirmek. 3 ay içerisinde  tadilat çalışmalarının tamamlanmasını hedefliyoruz’’ dedi.

 

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