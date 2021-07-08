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Kalkanlı'da arazi yangını

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PGM Basın Subaylığı açıkladı.
Kalkanlı'da arazi yangını

PGM Basın Subaylığı açıkladı:  

07.07.2021 tarihinde saat 12:20 sıralarında Kalkanlı’da, “Alabo” deresi diye bilinen mevkide henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayı yangın meydana gelmiştir. Çıkan yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup;yangın sonucu Salih CANLISOY’a  ait 10 dönüm anız, 200 metre uzunluğundaki damlama lastiği ve 4 adet 75’lik kelepçeli boru tamamen yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

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