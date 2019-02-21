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Kalkanlı'da Elektrik kesintisi !

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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), alçak gerilimdeki proje çalışması nedeniyle yarın Kalkanlı’daki bazı sokaklara yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.
Kalkanlı'da Elektrik kesintisi !

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek), alçak gerilimdeki proje çalışması nedeniyle yarın Kalkanlı’daki bazı sokaklara yaklaşık 7 saat elektrik verilemeyeceğini duyurdu.

Kurumdan yapılan açıklamaya göre, Kalkanlı bölgesindeki Ortans, Karanfil, Açelya, Lale, Papatya ve Sardunya isimli sokaklarda yarın 09.00-16.00 saatleri arasında kesinti olacak.

Elektrik enerjisinin belirtilen saatten erken veya geç verilebileceğini belirten Kıb-Tek, vatandaşları şebekede her an elektrik varmış gibi davranması konusunda uyardı.

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