Kalkanlı'da elektrik kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Kalkanlı’da, Yasemin Sokak’ın elektrik enerjisi kesilecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 9:00-16:00 saatleri arasında olacak.
Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın Kalkanlı’da, Yasemin Sokak’ın elektrik enerjisi kesilecek.
Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, kesinti, 9:00-16:00 saatleri arasında olacak.
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