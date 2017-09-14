Kalkanlı'da sigara evi yaktı!

Sigara izmaritinin tam olarak söndürülmeden kanepeye temas etmesi sonucu

14.09.2017 tarihinde, saat 02.00 sıralarında, Kalkanlı’da Betül YÜKSEL'in kalmakta olduğu ikametgah’ta oturma odası içerisinde, kül tablasında, sigara izmaritinin tam olarak söndürülmeden kanepeye temas etmesi sonucu bir yangın meydana gelmiştir.

Çıkan yangın sonucu, bir adet klima iç ünitesi, bir adet kanepe, iki adet kapı camı, bir adet ahşap sandalye, bir adet şalter panjur ile muhtelif giyim eşyaları yanmıştır. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.