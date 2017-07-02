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Kalkanlıdaki Yangının birkaç saat içinde kontrol altına alınması bekleniyor

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Kalkanlıdaki Yangının birkaç saat içinde kontrol altına alınması bekleniyor
Kalkanlı’da öğle saatlerinde başlayan yangının güney ucu kontrol altına alındı. Tamamının ise bir kaç saat içerisinde kontrol altına alınması bekleniyor.

Orman Dairesi Müdürü Altay Fırat, yangına karadan ve havadan müdahale edildiğini, yangını söndürmek için canla ve başla çalıştıklarını belirtti.

Fırat, arazi şartları ve değişik yönlerden esen rüzgarın çalışmaları olumsuz etkilediğini, sık orman ağaçlarının da etkisiyle yangının geniş alana yayıldığını ifade etti.

Fırat, yangının yerleşim birimlerine sıçrama ihtimali bulunmadığını, güney ucunu kontrol altına aldıklarını, orta kesimlerde de yer yer uçakların müdahale ettiğini kaydetti.

Kalkanlı bölgesinde bugün öğle saatlerinde çıkan yangın rüzgar ve sıcak havanın etkisi 1 saat önceKılıçaslan bölgesine doğru yayılıyor.

Yangına, Türkiye ve İngiliz Üsleri’nden gelen yangın söndürme helikopterleri ve yine Türkiye’den gelen bir uçak müdahale ediyor.

Aynı zamanda yangına yerden müdahaleler de sürüyor.

Bu arada yangınla ilgili Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç Başkanlığı’nda ilçe kriz komitesi oluşturuldu.

Tepebaşı ve Kalkanlı arasında kızıl çam ağaçlarının çok yoğun olduğu bölgede başlayan yangın oldukça geniş bir alana yayıldı.

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