Kalkınma Bakanı Elvan: Avrupa halkıyla bir problemimiz yok

Kalkınma Bakanı Elvan, "Avrupa'da yaşayan vatandaşlarla Avrupa halkıyla bir problemimiz yok. Onların yönetimleriyle problemimiz var. Türk ve Türkiye düşmanlığı yapıyorlar." dedi.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Avrupa'da yaşayan vatandaşlarla Avrupa halkıyla bir problemimiz yok. Onların yönetimleriyle problemimiz var. Türk ve Türkiye düşmanlığıyapıyorlar. Türkiye'nin büyümesinden, kalkınmasından rahatsızlar. Size ne kardeşim? Siz kendi işinize bakın, biz kendi işimize bakalım." diye konuştu.

Demre Tarım Fuarı'nın açılış törenine katılan Bakan Elvan, Antalya'ya söz verdikleri birçok projeyi yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tarımın Türkiye için stratejik önem taşıdığını, ülkedeki en önemli merkezlerinden birinin ise Antalya olduğuna dikkati çeken Elvan, "Demre, domates, portakal ve biber yetiştiriciliğinde akla gelen ilk ilçelerden." ifadesini kullandı.

Tarım alanında önemli reformlar gerçekleştirdiklerine değinen Elvan, hükümet olarak çiftçiye her türlü desteği verdiklerini belirterek, Rusya pazarının da açılacağını kaydetti.

Elvan, "Sadece Rusya değil, diğer ülkelere de ihracat yapmak istiyorum. İhracat yapacağımız ülkeleri çeşitlendireceğiz. Çiftçiler göz bebeğimizdir. Çiftçisiz biz olamayız. Çiftçi kardeşlerimizin bu vatan ve millet için kendilerini nasıl feda edebileceğini biliyoruz. Onların vatan, millet aşkını biliyoruz." diye konuştu.

Devlet, bayrak, millet hayrına olan hiçbir şeye asla "Hayır" demediklerine dikkati çeken Elvan, şunları söyledi:

"Birileri gibi her şeye 'Hayır' demedik. Antalya'daki 4-5 önemli projemiz kaldı. Bunlardan birisi Antalya merkez için metro projesi. Projeye 3-5 gün içerisinde bakanlık olarak onay vereceğiz ve projemize de kazmayı vuracağız. İkinci önemli projemiz Antalya merkez için kruvaziyer limanı. Bununla ilgili Başkan Türel büyük gayretle çalışmalarını tamamladı. Proje bakanlığımıza ulaştı. Kruvaziyer liman projesinin de onayını vererek çalışmalar başlayacağız. Demre için 'Yapılamaz, hayal' denilen batı havalimanı, kruvaziyer limanını da yapacağız. Havalimanına ilişkin yer tespit çalışmaları bitti. Sondaj ve etüt çalışmaları da bitme aşamasına geldi. 2017 yılında Batı Antalya Havalimanı için ihaleye çıkacağız. Demre'de ve yakın ilçelerde turizmin canlanması için bu iki proje önemli. Kruvaziyer liman için 2017 yılı içerisinde kazmayı hep birlikte vuracağız."

"Bunlar vatandaştan korkuyorlar"

Marmaray, Avrasya Tüneli yaptıklarını, ülkeyi hızlı tren ile tanıştırdıklarını vurgulayan Bakan Elvan, "Birileri 'Yüksek hızlı trene binmem', Havalimanı projesine de 'Hayır' dediler. Otoyol yapıyoruz 'Hayır' diyorlar. 'Biz şu yasa tasarısına karşıyız. Bunu çıkarmayın' deseler anlarım. Ama iktidarın yapmış olduğu her yatırıma 'Hayır' demenin anlamı ne? Bunlar vatandaştan, seçmenden korkuyorlar. Milletten korkan bir siyasi parti olur mu?" dedi.

Türkiye'nin zor bir süreçten geçtiğini anlatan Elvan, konuşmasına şöyle devam etti:

"2016 yılında birçok zorluk yaşadık. Ona rağmen büyüdük. 2017'de daha da hızlı büyüyeceğiz. Güçlü bir hükümet, halkın desteği olmasaydı 15 Temmuz darbe girişimi farklı neticelenebilirdi. Ülkenin büyümesinden, güçlenmesinden rahatsız olanlar var. Bu darbe girişiminde bulunanların arkasında olan dış mihraklar var. FETÖ tek başına elini, kolunu sallaya sallaya bunu yapmadı. Dış mihrakların desteğiyle darbe girişimine başvurdular. Cumhurbaşkanımızın davetiyle halkımız darbecilere karşı dimdik ayakta durdu. İşte bu darbeciler şimdi Avrupa'da 'Hayır' kampanyası yapıyor. PKK terör örgütü de aynı şeyi yapıyor. PKK terör örgütünün de kökünü kazıyacağız. Bundan tereddütünüz olmasın. Teker teker temizliyoruz. Bölücü terör örgütü de Avrupa'da yoğun bir şekilde 'Hayır' kampanyası yürütüyor."

"Alman televizyonu 'Hayır' kampanyası yapıyor"

Almanya, Hollanda, Belçika ve Avusturya gibi ülkelerin referandumda "Evet" çıkmaması için her türlü gayreti gösterdiğine işaret eden Elvan, değerlendirmelerini şöyle sürdürdü:

"Alman televizyonu 'Hayır' kampanyası yapıyor. Bu ülkeyi, devleti, milleti, bayrağı, vatanı seviyorsanız Avrupa'dakilere en güzel cevabı 'Evet' diyerek vereceksiniz. Onlara sadece siz değil, Avrupa'da yaşayan 5 milyon kardeşimiz de 'Evet' diyerek en güzel dersi verecek. Avrupa'da yaşayan vatandaşlarla Avrupa halkıyla bir problemimiz yok. Onların yönetimleriyle problemimiz var. Türk ve Türkiye düşmanlığı yapıyorlar. Türkiye'nin büyümesinden, kalkınmasından rahatsızlar. Size ne kardeşim? Siz kendi işinize bakın, biz kendi işimize bakalım. 'Demokrasi, demokrasi' diyenleri gördük. Köpeği nasıl saldırttığını gördük. O atları gazetecilerin üzerine nasıl saldıklarını gördük. Bunlar demokrasiden bahsediyor. Hadi oradan. Gerçek demokrat, demokrasiye inanmış halk, Türkiye Cumhuriyeti halkıdır. 15 Temmuz'da bunu tüm dünyaya gösterdik. Demokrasinin ne kadar özümsendiğini, demokrasi dışında asla başka yönetim anlayışını kabul etmediğini Türk halkı tüm dünyaya gösterdi. Bu hadise Avrupa'nın başka bir ülkesinde olsaydı Türk milletinin gösterdiği direnişi göremezdiniz."

Elvan, 16 Nisan'da hep birlikte "Evet" diyeceklerini sözlerine ekledi.

Diğer konuşmalar

Antalya Valisi Münir Karaloğlu ise Demre ilçesinde 20 bin dönüm alanda örtü altı tarım yapıldığını kaydetti. Karaloğlu, 20 bin dönümün yüzde 70'inde ise domates üretimi yapıldığına dikkati çekerek, ilçenin ülkenin en önemli tarım merkezlerinden olduğunu ifade etti.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel ise Demre'nin en önemli projelerinden birisi Noel Baba Müzesi ve Cumhuriyet Meydanı çevre düzenlemesine başladıklarını ve kısa sürede bitireceklerini bildirdi.

Türel, sahil düzenlenmesiyle Demre'nin yaşam alanlarına önemli katkı sağlayacaklarını vurguladı.

Bakan Lütfi Elvan'ın da Antalya milletvekili sayılabileceğine işaret eden Türel, "Antalya'ya olan yoğun ilgisini Bakanımız hala korumaktadır. Antalya üzerinde önemli bir hassasiyeti var." dedi.

Türkiye'nin 14 senesinde istikrarın Türkiye'nin yükselmesinde en önemli formül olduğunu belirten Türel, şöyle konuştu:

"AK Parti hükümetine kadar Türkiye'de 15 ayda bir hükümet değişmiş. Tek partili iktidarlarda ülkenin büyüme hızı ikiye katlandı. Türkiye güçlü bir ülke olma noktasında önemli adımlar atıyor. Türkiye'nin güçlü ülke olmasını istemeyenler 'Hayır' kampanyaları yapıyor. Türkiye'deki hayır-evet oylamasından size ne Almanya, Hollanda?.. Dert 'Evet' ile birlikte Türkiye'nin önemli bir engeli aşması. Türk insanı ne oy kullanacağını bilir. Almanya'nın, Hollanda'nın aklına ihtiyacı yok."

Konuşmaların ardından Bakan Elvan ve protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini kesti. Fuarı gezen Bakan Elvan, bir traktöre bindi. Elvan, fuardaki yaş sebzeleri de inceleyerek, bilgi aldı.

Fuar, 18 Mart'ta sona erecek.