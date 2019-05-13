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Kalkınma Baknası'ndan o haberlere yalanlama

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Kalkınma bankası yönetim kurulu hükümetin istifasından sonra kredi onaylandığı haberini yalanladı
Kalkınma Baknası'ndan o haberlere yalanlama

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, hükümetin istifasının ardından acil olarak toplanarak  kredi onayı verildiği yönündeki haberi yalanladı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açılamada, Kalkınma Bankası’nın en  son kredi onayını 10 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Yönetim Kurulu’nun 10 Nisan’daki toplantısında  bir sonraki toplantı tarihini  10 Mayıs olarak belirlediği,  toplantının gündem ve  dosyalarının 3 Mayıs’ta  üyelere bildirilmiş olmasına karşın  Kalkınma Bankası Yönetim Kuurlu’nun  10 Mayıs’ta prosedür gereği toplanarak oy birliğiyle herhangi bir dosyayı görüşmeme  kararı aldığı ifade edildi

Açıklamada , “Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, 10 Nisan tarihinden sonra herhangi bir kredi onayı vermemiştir.  Basının bu konuda gerekli araştırmayı yapmadan, haberin kaynağı olan Kalkınma Bankası’ndan gerekli bilgiyi almadan yayınlaması Bankamızı itibarsızlaştırmaktır. Daha da kötüsü, ülkemizde basın ilkeleri ve  basın kuruluşlarının işleyiş şekli anlamında gelinen seviye de ayrıca üzücüdür” denildi.

Açıklamada bir yıldır görevde olan Yönetim  Kurulunun ,bankanın daha da ileriye götürülmesi için elinden geleni yapmaya çalıştığı,  bankanın otomasyona geçmesi, kredi değerlendirme süreçlerinin hızlandırılmasından, yaşanana döviz krizi ile oluşan sıkıntılara destek vermek için yeni kredi ürünleri dahil bir çok girişimleriyle ekonomiye hizmet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Yönetim Kurulu’nun bütün çalışma ve kararlarını şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesinde aldığının da kamuoyunun  bilgisinde olduğu ifade edildi.

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