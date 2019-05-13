Kalkınma Baknası'ndan o haberlere yalanlama

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, hükümetin istifasının ardından acil olarak toplanarak kredi onayı verildiği yönündeki haberi yalanladı.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’ndan yapılan yazılı açılamada, Kalkınma Bankası’nın en son kredi onayını 10 Nisan tarihinde gerçekleştirdiği Yönetim Kurulu toplantısında verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Yönetim Kurulu’nun 10 Nisan’daki toplantısında bir sonraki toplantı tarihini 10 Mayıs olarak belirlediği, toplantının gündem ve dosyalarının 3 Mayıs’ta üyelere bildirilmiş olmasına karşın Kalkınma Bankası Yönetim Kuurlu’nun 10 Mayıs’ta prosedür gereği toplanarak oy birliğiyle herhangi bir dosyayı görüşmeme kararı aldığı ifade edildi

Açıklamada , “Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu, 10 Nisan tarihinden sonra herhangi bir kredi onayı vermemiştir. Basının bu konuda gerekli araştırmayı yapmadan, haberin kaynağı olan Kalkınma Bankası’ndan gerekli bilgiyi almadan yayınlaması Bankamızı itibarsızlaştırmaktır. Daha da kötüsü, ülkemizde basın ilkeleri ve basın kuruluşlarının işleyiş şekli anlamında gelinen seviye de ayrıca üzücüdür” denildi.

Açıklamada bir yıldır görevde olan Yönetim Kurulunun ,bankanın daha da ileriye götürülmesi için elinden geleni yapmaya çalıştığı, bankanın otomasyona geçmesi, kredi değerlendirme süreçlerinin hızlandırılmasından, yaşanana döviz krizi ile oluşan sıkıntılara destek vermek için yeni kredi ürünleri dahil bir çok girişimleriyle ekonomiye hizmet ettiği belirtildi.

Açıklamada, Yönetim Kurulu’nun bütün çalışma ve kararlarını şeffaflık ve hesap verebilirlik çerçevesinde aldığının da kamuoyunun bilgisinde olduğu ifade edildi.