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Kalkınma Bankası 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın

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Kalkınma Bankası 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı, yarın yapılacak.
Kalkınma Bankası 25. Olağan Genel Kurul Toplantısı yarın

Bankadaki Can İbrahimoğlu Konferans Salonu’nda yer alacak toplantı, saat 10.00’da açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Konuşmalardan sonra ara verilecek ve ardından, bilanço ve kâr zarar hesapları ile denetçiler raporu ele alınacak.

Sermayenin artırılmasının (400 Milyon TL’den 500 Milyon TL’ye çıkarılması) da bulunduğu gündemdeki diğer maddeler şunlar:

“Kâr dağıtımının karara bağlanması; Yönetim Kurulu’nda B Hisselerini temsil edecek olan bir Üye’nin B Hissedarları arasından seçilmesi; Denetleme Kurulu Üyelerinin atanması; dilek ve temenniler.”

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