Kalkınma Bankası, Borçlarda Kur Sabitlemesini Görüşecek

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu, Kalkınma Bankası borçlarına yönelik kur sabitlemesi için yönetim kurulunu toplayacaklarını açıkladı.

Kalkınma Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, Hasan Tosunoğlu, Türk Lirası’nın döviz karşısında olağanüstü değer kaybı ve kurdaki dalgalanma sonrasında gündeme getirdikleri “kur sabitlemesi ya da yeniden yapılandırma” yönünde, 17 Aralık tarihine kadar somut bir açıklama yapmayı hedeflediklerini belirtti.

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu’na, bu amaçla yeni hafta için toplantı daveti yapılacağını bildiren Tosunoğlu, uzmanların da konu üzerinde çalışma yaptığını ifade etti.



“DÜZENLİ ÖDEME YAPAN İŞLETMELER DAHİ CİDDİ BİR BORÇ YÜKÜYLE KARŞI KARŞIYA KALDI”



Döviz kurundaki dalgalanma sonrasında yıllarca kredi borcunu düzenli ödeyen işletmelerin dahi yeniden ciddi bir borç yüküyle karşı karşıya kaldığını anlatan Tosunoğlu, şöyle devam etti:

“Özellikle döviz cinsinden borcu olanlara yönelik kur sabitlemesi ya da Türk Lirası üzerinden makul faiz oranlarıyla yeniden yapılandırma süreçleri gündeme getirilmelidir.”

Tosunoğlu, çok sayıda yatırımcının bu yöndeki beklentileri, müracaatları ve talepleri sonrasında daha fazla ertelemeden bir karara varmanın kaçınılmaz olduğunu kaydetti.



“GELECEK HAFTA SONUNA KADAR ÇALIŞMALARI TAMAMLAYACAĞIZ”



Hasan Tosunoğlu, hükümetin de açıkladığı tedbir paketi sonrası gelecek hafta sonuna kadar çalışmalarını tamamlayacaklarını bildirdi.