Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki’den KTAMS’a Yanıt

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası’nın (KTAMS) salı günü banka önünde yaptığı basın açıklamasına tepki göstererek, sendikanın bankanın kurumsal kimliğine yönelik ifadeleri ile Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’na yönelttiği suçlamaların “gerçekle uzaktan yakından ilgisi” bulunmadığını belirtti.

“Kalkınma Bankası aynen Bengihan’ın ifade ettiği gibi kimsenin çiftliği elbette değil, ancak bir sendikanın çiftliği de değildir” diyen Babaliki, sendikanın “çalışma barışını bozacak türden olan yaklaşımlarını” kınadıklarını kaydetti.

Babaliki tarafından yapılan yazılı açıklamada, KTAMS Başkanı Güven Bengihan’ın bankanın kurumsal kimliğine yönelik ifadeleri ile Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Tosunoğlu’na yönelttiği suçlamaların “gerçekle uzaktan yakından ilgisi bulunmadığı” ifade edildi.

Babaliki, sendika yetkilileri ile banka üst yönetiminin her iki toplantısına da tanıklık ettiğini belirterek, sendika yönetiminin ilk toplantıda Tosunoğlu’nun “uzlaşmacı ve katılımcı tutumu karşısında müteşekkir bir şekilde bankadan ayrıldığını”, ikinci toplantıya ise “kavgacı bir tutum ile ve gerginlik yaratmak amacıyla geldiğini gözlemlediğini” ileri sürdü.

Sendikanın “çalışma barışını bozacak türden” yaklaşımlarını” kınadıklarını ifade eden Babaliki, sendikanın “siyasi rant elde etmek maksadıyla suni gerginlikler çıkarmış olduğunu” savunarak buna Kalkınma Bankası nezdinde “prim verilmeyeceğini” belirtti.

Babaliki, “Kalkınma Bankası yöneticileri ve yönetimi olarak, çalışanların özlük hakları ile ilgili her türlü medeni diyaloğa her zaman hazır olduklarını, ancak sendikanın hakaretamiz ve saygısız tavrı karşısında, Kalkınma Bankası’nın kurumsal kimliği korunması ile burada çalışanların huzuru için, sessiz kalınmayacağını” da kaydetti.