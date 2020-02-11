Kalkınma Bankası'na sınavsız münhalsiz istihdam...

Gazeteci Levent Özadam Kalkınnma Bankası'na yapılan istihdamları yazdı.. İşte o yazıdan bir bölüm...

İşte o yazı;

Dün sabah Kalkınma Bankası’na iki yabancı isim geldi...

Birisi inşaat mühendisi!

Diğeri tarihçi...

Biz burada istihdam edildik dediler!

Birisi mühendis olarak görev yapacaktı, diğeri insan kaynaklarında...

Göreve de başladılar dün itibarıyla!

Sözleşmeli olarak...

Sonuçta Kalkınma Bankası da bir devlet kapısı!

Bir kere girdin mi içeri artık kimse çıkaramaz seni...

Yeter ki dayın olsun bir yerlerde!

Gençler devlet girecek diye yıllardır sınavda terlerken onlar bir telefonla iş sahibi oluverdiler...

Tek bir soru, tek bir sınav ya da mülakat yapılmadan girdiler o kapıdan girdiler içeri!

Birini hükümetin büyük ortağı gönderirken...

Diğeri küçük ortağın isteği!

Bir senden bir benden meselesi...

Hani toparlayacaktınız memleketi!

Tertemiz bir toplumu uzaydan birisi mi vaat etmişti...

Hani partisel değil toplumsal çıkarlar önemliydi!