Kalkınma Bankası'na yeni Genel Müdür atandı

Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu’yu görevden aldı, yerine İnanç Babaliki’yi atadı.
Kalkınma Bankası hükümetin Demokrati Parti (DP) kanadında bulunuyor.
Atama Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bakanlar Kurulu, Kalkınma Bankası Genel Müdürü Saffet Barutçu’yu görevden aldı, yerine İnanç Babaliki’yi atadı.
Kalkınma Bankası hükümetin Demokrati Parti (DP) kanadında bulunuyor.
Atama Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
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