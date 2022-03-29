  • BIST 2.190,46
  • Altın 910.886
  • Dolar 14.8328
  • Euro 16.3611
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAŞimdi de Sivrisineklerden Bulaşan Virüs Uyarısı Verildi: İlk Can Kaybı Bildirildi

Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yüzde 48’i geri dönmedi!

» »
Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, BRT’de katıldığı EkoFinans programında geri dönmeyen kredilere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yüzde 48’i geri dönmedi!

Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yüzde 48’i geri dönmedi!

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, BRT’de katıldığı EkoFinans programında geri dönmeyen kredilere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Babaliki, Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin yüzde 48’inin geri ödenmemiş ve donuk pozisyonda olduğunu söyledi. Babaliki, “yasal ve idari takipte 162 kişi var. Dosya olarak baktımızda 700’e yakın dosyamız var” dedi. İcrada bekleyen çok fazla dosya olduğuna işaret eden Genel Müdür Babaliki, Bankanın kurulduğu günden bu yana sadece 4 icra işlemi yapılabildiğini vurguladı.

Kronikleşen, ödenmeyen ve üstünden zaman geçen kredilerle ilgili yasal süreçlerin ilerletildiğini belirten Babaliki, icradaki dosyaların sonuçlandırılması için harekete geçtiklerini vurguladı. Babalikli, “Bankanın kurulduğu günlerde turizm, sanayi, hayvancılığın gelişiminin sağlanması için kredi verilmesi öncelikliydi. Marifet oydu. Ama günümüze geldiğimizde Banka’nın 30 yıllık geçmişinde şu anda marifet verilen kredilerle birlikte dönmeyen kredilerin geri tedariğinin olmasıdır. Bu yüzden çalışmalarımız hızla artmaktadır. Dönmeyen kredilerin nasıl ve ne şekilde dönmesini konuşuyoruz. Aşamadığımız prosedürleri aşmaya çalışıyoruz” dedi.

Kalkınma Bankası’nın verdiği kredilerin KKTC halkının bankalardaki mevduatlarının yüzde 2’sinden tedarik edildiğini kaydeden Genel Müdür İnanç Babaliki, “tam da bu nedenle birikim sahiplerine bu paraların geri ödenmesi için çalışmak zorundayız” dedi. Babaliki, geri ödenmeyen kredilerin, Kalkınma Bankası’nın yeni ve daha fazla miktarda kredi vermesini sınırlandırdığını söyledi. Babaliki, “bu yıl verebileceğim 270 milyon TL krediyi ben neden 500 milyon TL’ye çıkartmayım. Kredilerin geri ödenmemesi bizi bu noktada sınırlandırıyor” dedi.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Covid-19 damar sağlığımızı nasıl etkiliyor?29 Mart 2022 Salı 11:15
  • Tandoğan Yalkut yazdı... İş bilmezlik29 Mart 2022 Salı 11:05
  • “Biden, Anastasiadis’e Söz Verdi” İddiası29 Mart 2022 Salı 11:01
  • "Anayasaya aykırı tutum, Hukuk Devleti ilkesini ciddi şekilde sarsıyor”29 Mart 2022 Salı 10:29
  • Kıbrıs Ulusal Tohum Bankası Projesinde Önemli İşbirliği Protokolü İmzalandı29 Mart 2022 Salı 10:06
  • Lim ve Lima tanıtılıyor29 Mart 2022 Salı 10:03
  • Talih kuşu Lefkoşa’ya kondu29 Mart 2022 Salı 09:16
  • Ada genelinde elektrik kesintisi: 1 saatlik kesintilerin süresi uzatıldı29 Mart 2022 Salı 08:59
  • Hava bugün nasıl olacak?29 Mart 2022 Salı 08:56
  • Taner Ulutaş yazdı... Bundan sonrası curcuna ile ‘Tufan’!..29 Mart 2022 Salı 08:51
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti