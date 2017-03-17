Lefke’nin 6’ncı ilçe olmasının ardından, Kalkınma Bankası uygulamaları açısından kalkınmada öncelikli yörelerde değişikliğe gidildi.

Bakanlar Kurulu’nun bu konuda 1994’teki kararı iptal edilerek kalkınmada birinci öncelikli ve ikinci öncelikli yöreler yeniden belirlendi.

Buna göre kalkınmada birinci öncelikli yöreler “Karpaz yarımadası, İskele ilçesi, Güzelyurt ilçesi, Lefke ilçesi ve Geçitkale” olarak açıklandı.

Kalkınmada ikinci öncelikli yöreler ise şöyle:

“Kalkınmada birinci öncelikli yöre kapsamında belirlenen yerleşim birimleri dışında kalan tüm kırsal kesimler ve Gazimağusa’nın kapalı Maraş bölgesi, Üsler bölgesi yolu arasında kalan Maraş toprağı.”

Bakanlar Kurulu kararında ayrıca Yenilenebilir Enerji Kaynakları Kurulu’ndan ön izin ve kurulum izni alınmış konutlar haricindeki bu alanda yatırım yapacak tüm gerçek ve/veya tüzel kişilerin KKTC genelinde yapacakları yatırımların, bölge ayrımı gözetilmeksizin kalkınmada birinci öncelikli yöre kapsamında değerlendirileceği de yer alıyor.

İktisadi küreselleşme kapsamında var olan ağır rekabet şartları altında ekonomik göstergelerin iyileştirilmesinde rol oynayan en önemli araçlardan biri haline gelen lojistik alanında KKTC geneline yapılacak tüm yatırımlar ise, kalkınmada ikinci öncelikli yöre kapsamında değerlendirilecek.