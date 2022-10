Kalkış başladı: Rusya Federasyonu, Kuzey Kıbrıs ile uçuşlara başlamaya hazırlanıyor

Elnar Bainazarov/ iz.ru



Üst düzey bilgili kaynakların İzvestia'ya verdiği bilgiye göre, Rusya kuzey Kıbrıs ile hava bağlantıları başlatmaya ve kuzey Lefkoşa'da bir konsolosluk açmaya hazırlanıyor , bu yıl sonundan önce gerçekleşebilir. Onlara göre, uçuşların başlatılması ve noktanın açılması diplomatik tanıma anlamına gelmiyor - bu, Kıbrıs'ın kuzeyinde yaşayan Rus vatandaşlarına hizmet etmek için yapılacak, muhataplar, bunların yaklaşık 10 bini olduğunu belirtti. Aynı şekilde Batılı ülkeler de adanın kuzey kesiminde konsolosluklarını açmakta, bunlara "büro" adını vermekte ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunduğunu belirtmemektedir. Türk parlamentosunda İzvestia'ya söylendi.

Ankara sadece KKTC'ye uçuşların başlamasını memnuniyetle karşılayacaktır, ancak bu adımın Türkiye'nin aynı Kırım'daki konumunu değiştirmesi olası değildir .

Tanıma olmadan uçuşlar

20 Eylül'de Milliyet gazetesi, kaynaklara atıfta bulunarak , iki Rus havayolunun uluslararası tanınmayan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) uçuşlara başlamayı planladığını bildirdi .

Yayına göre, KKTC'de yeni Ercan Havalimanı'nın (Ercan Havalimanı) açılacağı 15 Kasım'da uçuşlar başlayacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın törene geleceği iddia ediliyor. Adanın 1974'te Yunan ve Türk devletlerine bölünmesinden bu yana, yalnızca Ankara KKTC'nin bağımsızlığını tanıdı.

İzvestia'nın üst düzey bilgili kaynakları, Türk medyasının bilgilerini doğruladı, ancak bunun Rusya Federasyonu'nun ulusal taşıyıcısı değil, özel bir Rus havayolunun girişimi olduğunu açıkladı.

- Bu havayolu direkt uçuşlar düzenlemeyi planlıyor, gerçekten böyle bir talep vardı. Ancak bu, KKTC'nin Rusya tarafından diplomatik olarak tanınması anlamına gelmeyeceğini , bu bağlamda Moskova'nın pozisyonunun aynı kalacağını vurguladı - muhataplardan biri.

Tur operatörleri rekreasyon için ülkelerin popülaritesini derecelendirdi

Duruma aşina olan ikinci bir İzvestia kaynağı da şunları ekledi: Rusya Federasyonu da adanın kuzey kesiminde bir konsolosluk açma olasılığını araştırıyor.

— Kuzey Lefkoşa'da konsolosluk açma girişimi hakkında bir çalışma var. Orada 10.000'den fazla Rus vatandaşı yaşıyor ve konsolosluk hizmetleri şu anda onlar için mevcut değil . Ancak böyle bir noktanın açılması, diplomatik tanımanın ardından geleceği anlamına gelmez: kurum , KKTC olduğu belirtilmeden, "Kuzey Lefkoşa'daki Rus konsolosluğu" olarak anılacaktır. Bu konuyu yıl sonuna kadar kapatmayı planlıyoruz” dedi.

Benzer bir uygulamayı, Tayvan'da konsolosluk ofisleri açan, ancak onlara Tayvan'dan bahsetmeden Taipei kentindeki noktaları veya sadece kurumlar olarak adlandıran birçok Batılı ülke tarafından takip edildiğini kaydetti .

Örneğin Amerika Birleşik Devletleri'nin yaptığı buydu : Çin Halk Cumhuriyeti ile resmi ilişkileri var, Pekin'i Çin'in tek meşru hükümeti olarak tanıyor ve aynı zamanda Tayvan ile gayri resmi ilişkileri sürdürüyor - ÇHC'nin ada üzerindeki egemenliğini tanımadan. . Washington'un Tayvan ile resmi diplomatik ilişkisi yok. Ancak eğitimin başkenti Taipei'de, esas olarak konsolosluk işlevlerini yerine getiren Amerikan Enstitüsü var. Tayvan'dan bahsetmeden Amerikan Enstitüsü Taipei olarak adlandırılıyor.

Benzer şekilde Batılı ülkeler de KKTC'de ofisler ve konsolosluklar açıyor. Tanınmayan cumhuriyetin Dışişleri Bakanlığı'nın web sitesine göre , İngiltere, Almanya, Fransa, Avustralya, İtalya, AB ve ABD'de ofisleri var.

İzvestia'nın muhatabına göre, Rusya Federasyonu da aynı şeyi yapmayı planlıyor - kuzey Lefkoşa'da bir konsolosluk kurulacak ve Ercan ile hava iletişimi kurulacak.

Rusya Dışişleri Bakanlığı İzvestiya'ya şunları söyledi: “Rusya, BM Güvenlik Konseyi'nin 541 (1983) ve 550 (1984) kararları uyarınca, Kuzey Türk Cumhuriyeti'nin resmi olarak tanınmasını hariç tutan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine, bağımsızlığına ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyor. Kıbrıs (KKTC) ).

— Rus vatandaşlarının haklarını ve meşru çıkarlarını korumak, özellikle şu anda bizim için büyük önem taşımaktadır. Diplomatik departmanı, Kıbrıs genelinde yaşayan Rusların ihtiyaçlarının Kıbrıs Cumhuriyeti makamları ile işbirliği içinde Lefkoşa'daki Rusya Büyükelçiliği konsolosluk departmanı tarafından karşılandığını belirtti.

Ayrıca, adanın kuzeyinde bulunan Rus vatandaşları için konsolosluk hizmetlerinin yeteneklerini geliştirmek ve onlara kültürel ve insani yardım da dahil olmak üzere yardım sağlamak için sürekli olarak çalışmaların devam ettiğini kaydettiler.



Kıbrıs'taki Rus büyükelçiliği İzvestiya'ya, Rusya'nın uluslararası hukukun bir konusu olarak KKTC ile doğrudan uçuş bağlantısı açmayı asla düşünmediğini söyledi .

Büyükelçilik, "Kıbrıs Türk özel şirketlerinden birinin Rus havayollarından herhangi biriyle ittifak kurma girişiminin farkındayız, ancak mesele yüksek sesle dilekten öteye gitmedi" dedi.

Ancak son zamanlarda, KKTC'de yaşayan Rus vatandaşlarına konsolosluk hizmeti vermek üzere Lefkoşa'nın kuzey kesiminde bir konsolosluk açılması konusunun Kıbrıs tarafı ile görüşüldüğünü, konunun incelendiğini doğruladılar.

Tartışmalı Tarih

Rusya Federasyonu'nun adanın kuzey kesiminde konsolosluk açabileceği daha önce Yunan Kathimerini gazetesinde yer almıştı. Ona göre, Ocak 2021'den bu yana Rusya, niyetini bildirmek için Kıbrıs Cumhuriyeti yetkilileriyle temasa geçiyor.

Kıbrıs hükümeti sözcüsü Marios Pelecanos bilgiyi doğruladı ve Moskova'nın kuzeyde kalıcı olarak ikamet eden "birkaç bin" Rus'a yardım etmenin yollarını değerlendirdiğini söyledi .

29 Eylül'de Türk televizyon kanalı NTV , Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmede Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuşların başlatılmasına değindiğini bildirdi . Bir NTV raporuna göre Türk lider, turistlerden elde edilen potansiyel gelir göz önüne alındığında, Rusya'dan yapılan uçuşların Kuzey Kıbrıs ekonomisini destekleyeceğini kaydetti.

"Rusya'dan KKTC'ye direkt uçuşlar başlarsa tabii ki mutlu olacağız " dedi.

Federal Hava Taşımacılığı Ajansı basın servisi, İzvestiya'ya departmanlarında “bu konuda hiçbir bilgi” bulunmadığını söyledi. İzvestia, Yunanistan, Kıbrıs ve KKTC Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçiliklerine soruşturma gönderdi.

Kırım sorunu

Türkiye Büyük Millet Meclisi (parlamento) üyesi Öztürk Yılmaz, İzvestiya'ya verdiği demeçte, Ankara'nın yalnızca Rusya Federasyonu'nun KKTC'ye uçuş başlatma kararını memnuniyetle karşılayacağını, bunun "ikili ilişkilerde yeni bir kilometre taşı" olacağını söyledi.

Bu, ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da güçlendirecektir. Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'la ilgili böyle bir kararına Türkiye'de kimsenin bir şey demeyeceğini düşünüyorum" dedi.

Ancak Rusya'nın kararına karşılık Türkiye'nin Kırım'daki tutumunu değiştirip değiştirmeyeceğini söylemek için henüz erken olduğunu vurguladı . Daha önce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'nın "Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımaya kararlı olduğunu" belirtmişti.

Ukrayna'nın Ağustos ayında düzenlediği Kırım Platformu'nda konuşan Erdoğan , "Kırım'ın ayrılmaz bir parçası olduğu Ukrayna'ya dönüşü aslında uluslararası hukukun bir gereğidir" dedi .

Bölge, Mart 2014'te yapılan referandum sonucunda Rusya Federasyonu'nun bir parçası oldu. Ardından Kırımların %96,5'i tebaa olarak Federasyon'a katılma yönünde oy kullandı. Türkiye dahil çoğu BM üyesi ülke referandumun sonuçlarını tanımadı. Örneğin Nikaragua, Venezuela, Suriye, Küba, Kuzey Kore'yi tanıyanlar arasında.

Rusya'nın Kuzey Kıbrıs'ı tanıması halinde Türkiye'nin Kırım'daki tutumunu değiştirip değiştirmeyeceği konusunda spekülasyon yapmak için henüz çok erken . Anladığım kadarıyla, tanıma hala söz konusu değil, şimdiye kadar sadece hava trafiğinin başlatılması . Ancak Öztürk Yılmaz, Moskova ile KKTC arasındaki her türlü temasa açığız, dedi.

Turkish Agenda Telegram kanalının yazarı Yaşar Niyazbayev de Rusya Federasyonu'ndan uçuşların açılmasının Ankara'nın Kırım'daki konumunu değiştirmeyeceğine inanıyor, çünkü o zamandan beri Türkiye'nin Moskova ile Kiev arasında aracılık rolü zarar görecek.

Erdoğan, Ukrayna ve Rusya arasında arabulucu olarak kalmak istiyorsa, Ukrayna'nın bütünlüğü fikrini alıp vazgeçemeyecek , çünkü bu, Rusya Federasyonu ve Ukrayna'yı müzakereye sokma girişimleriyle çelişecek. tablo,” diye açıkladı uzman İzvestia'ya.

Ona göre Atina ve yetkili Lefkoşa, uçuşların başlatılmasına son derece olumsuz tepki verecek. Ancak Yunanistan, "barikatların diğer tarafında olduğu ortaya çıktığında" ve Rusya'ya yaptırım uyguladığında, iki Ortodoks halk arasındaki tarihsel olarak yakın ilişkilere ilk darbeyi vuran ülke oldu. Rusya, Mart ayında Yunanistan ve Kıbrıs'ı dost olmayan ülkeler listesine ekleyerek yanıt verdi.

Türk siyaset bilimci Kerim Khas, İzvestia'ya verdiği bir röportajda, uçuşların başlaması ve konsolosluğun açılmasının “dünyadaki durumu temelden değiştirmeyecek olsa da, Rusya adına çok önemli ve sembolik bir adım” olduğunu belirtti. İtiraflar takip etmeyecek, emin.

Ama her halükarda bu Türkiye ve Kuzey Kıbrıs için olumlu bir an. Bildiğim kadarıyla bu Rusya için bu tür ilk deneyim, çünkü örneğin Kosova'da böyle bir uçuş yok. Uzman, Dağlık Karabağ veya Transdinyester'e de uçuş olmadığını hatırlattı.

Genel olarak, Rusya Federasyonu'nun bu adımının “güneyden Avrupa güvenlik mimarisine geri dönme girişimi” olduğunu öne sürdü, çünkü mevcut koşullarda Türkiye, Batı bloğu ile Rusya arasındaki ilişkilerde en zayıf halkadır. Siyaset bilimci, bunun Kıbrıs'ta iki askeri üssü bulunan İngiltere'ye karşı bir arka bahçe saldırısı olarak da görülebileceğini söyledi.

Ona göre Erdoğan bu kozunu 2023'te yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kesinlikle kullanacak. Ancak, KKTC'nin olası tanınmasına karşılık olarak Kırım'ın tanınmayacağını söyleyen Kerim Khas, Batı'nın Ankara üzerindeki baskısının çok büyük olduğunu, Mir kartlarıyla çalışmayı reddetme hikayesinde bile izlenebileceğini söyledi.