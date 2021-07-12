Kalmakta olduğu pansiyonda rahatsızlanarak yaşamını yitirdi

PGM Basın Subaylığı açıkladı:
11.07.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Lefkoşa’da sakin Şaban İSKİFOĞLU (E-65) kalmakta olduğu pansiyon içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
PGM Basın Subaylığı açıkladı:
11.07.2021 tarihinde, saat 19:00 sıralarında Lefkoşa’da sakin Şaban İSKİFOĞLU (E-65) kalmakta olduğu pansiyon içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirmiştir. Soruşturma devam etmektedir.
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