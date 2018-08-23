TARÇINLI ELMAÖzellikle tatlı krizi geldiğinde atlatmanın en keyifli yollarından biridir. Bir büyük boy kırmızı elmayı soyun, ortadan ikiye bölüp, yarısını rendenin iri tarafı ile rendeleyin. Bir tavada elmaları tarçın ile çevirin. Pişen elmaların üzerine 1 yemek kaşığı yarım yağlı yoğurt veya dondurma ilave edin.

Doğru atıştırmalığı bulanlar için sorun yok ancak yüksek kalorili atıştırmalıklara yönelenler için tehlike çanları çalıyor çünkü yüksek kalorili atıştırmalıklar yüzünden çok sayıda insan her sene kilolarına yeni kilolar katıyor.