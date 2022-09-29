Kalp Damar Cerrahisi Servisinin tadilatına bugün başlandı

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra gün ve tadilatın başlaması vesilesiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Servisini ziyaret etti.

Bakanlık açıklamasına göre ziyarette Altuğra’ya, Başhekim Baş Yardımcısı Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr.Hasan Birtan bilgiler verdi.

Birtan: "Daha yeni daha modern daha çağdaş bir ameliyathane ve yoğun bakım..."

Yangının ardından yapılan çalışmalar sonucunda Kalp Damar Cerrahisi (KVC) Bölümü’nün ameliyathane ve 8 yataklı yoğun bakımı ile hizmet vermesi için yeni bir proje çizildiğini anlatan Birtan, daha yeni, daha modern, daha çağdaş bir ameliyathane ve yoğun bakıma kavuşacaklarını söyledi.

İhaleyi alan Asin İnşaat LTD. Genel Müdürü Sergül Kırmızı da, iki bölümden oluşan ve yaklaşık 500 metrekarelik alanı kapsayacak proje ile ilgili bilgi verdi.

Altuğra: "Hastalara çok daha kaliteli sağlık hizmeti verilecek"

Sağlık Bakanı İzlem Gürçağ Altuğra da, 3 yıldır tadil edilmeyi bekleyen KVC yoğun bakım ünitesinin çalışmalarına başlandığını, yeni yıldan önce tamamlanmasının öngörüldüğünü söyledi.

Dünya Kalp Günü’nde çalışmalara başlamanın önemli olduğunu kaydeden Altuğra, tüm kardiyologlar ile Kalp Damar ve Cerrahi uzmanlarının gününü kutladı.

Dünyada ölümlerin en önde gelen sebebinin kalp ve damar hastalıkları olduğunu kaydeden Altuğra, hekimlerin sporun eksik edilmemesi, düzenli beslenilmesi, fazla kilodan kurtulmayı önerdiklerini vurguladı.

İhale sürecinin ardından tadilatın tamamlanmasıyla birlikte, hastalara çok daha kaliteli sağlık hizmeti verileceğini belirten Bakan Altuğra, özellikle geciken ameliyat tarihi, özel hastanelere sevkler gibi sorunların böylelikle aşılacağını kaydetti.