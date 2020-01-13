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Kalp Damar Hastalıkları Erken Tanı ve Yaşam Şekli Değişikliği İle Kontrol Altına Alınıyor

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Kalp Damar Hastalıkları Erken Tanı ve Yaşam Şekli Değişikliği İle Kontrol Altına Alınıyor
Kalp Damar Hastalıkları Erken Tanı ve Yaşam Şekli Değişikliği İle Kontrol Altına Alınıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, kalp damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını bu nedenle düzenli aralıklarla yaptırılacak kalp check-up’ı sayesinde, ani ölüme yol açabilecek sorunların önlenebileceğini ifade etti.

Dünyadaki Ölüm Nedenleri Arasında Kalp Damar Hastalıkları İlk Sırada

Kalp damar hastalıklarının dünyada ölüm nedenleri arasında birinci sırada yer aldığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal, birçok kalp damar hastalığının erken tanı ve yaşam şekli değişikliği ile kontrol altına alınabileceğini ifade etti.  Düzenli check- up yaptırmanın erken tanıdaki önemine değinen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, kalp damar hastalıklarının erkeklerde kadınlara göre daha erken yaşta ortaya çıktığını belirterek şöyle devam etti;  “Bu sıklık özellikle erkek hastaların kırklı yaşlarından itibaren artmaktadır.  Kadınlarda ise menopoz sonrası belirgin risk artışı görülmektedir.  Ailesinde erken yaşta kalp hastalığına bağlı ölüm veya nedeni bilinmeyen ani kayıplar bulunan kişiler, kalp damar hastalıkları açısından daha yüksek risk altındadır.  Bu ve benzeri nedenlerle kırk yaş sonrası herkesin en az yılda bir kez kalp hastalıkları açısından check-up yaptırması gerekmektedir.”

 

Check-Up  ile Ani Ölüme Yol Açabilecek Birçok Sorun Tespit Ediliyor

 

Kalp check-up’ı yaptırırken mutlaka kan şekeri, kolesterol, böbrek ve karaciğer fonksiyonlarının da kontrol edilmesi gerektiğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, kişinin fiziksel kısıtlılığı olmadığı sürece efor testinin de uygulanması gerektiğini belirtti.  Efor testinin kişilerin kalp damar hastalıkları ve fiziksel kapasitesini öğrenmesi açısından önemli bir uygulama olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, kalp check-up’larında her hastaya, kalp ritmini gösterir EKG çekilmesi gerektiğini de belirtti. Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel açıklamalarına şöyle devam etti;  “Kalp check-up’larında normalin dışında, doğuştan veya sonradan gelişen, farklı yaş gruplarında hayatı tehdit eden ve yaşam kalitesini bozan ritim bozuklukları tespit edilebilmektedir.  Mutlaka kalp ultrasonografisi olarak bilinen ekokardiyografinin yapılması önemlidir.  Ekokardiyografide kalp kapak hastalıkları, kalp delikleri, doğumsal kalp hastalıkları, kalp kasılma bozukluğu, kalp boşluklarında büyüme olup olmadığı ve aort hastalıkları ayrıntılı olarak değerlendirilebilir.  Check-up sayesinde, ani ölüme yol açabilecek, kalp yapısında doğumsal kaynaklı bir rahatsızlık olup olmadığı anlaşılabilir, kalp damarlarında erken yaşta oluşabilecek bir tıkanıklık, ailesel kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı varlığı ve kontrol altında olup olmadığı ve damar içinde pıhtı oluşumuna yatkınlık yaratabilecek bir durumun mevcut olup olmadığı gibi önemli soruların yanıtları alınabilir.”

 

 Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal: “Aktif Spor Yapan Kişiler Düzenli Şekilce Check – Up Yaptırmalı”

Check-up sonuçları normal olan kişilerin kırk yaşına kadar check-up’ı beş yılda bir yaptırmasının yeterli olabileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Hatice Kemal Günsel, kırk yaşından sonra ise kalp damar hastalığı açısından risk faktörü taşıyan, ailesinde ve birinci derece akrabalarında kalp hastalığı olan, sigara içen, şeker hastalığı bulunan, tansiyon ve kolesterol yüksekliği olan kişilerin check-up’ ı yılda bir kez yaptırmalarının önemine dikkat çekerek şöyle devam etti;  “Ayrıca toplu taşıma araçları kullananlar, pilotlar, cerrahlar, yöneticiler de yıllık check-up programlarına dahil olmalıdır.  Spora yeni başlayan kişilerle aktif spor yapan kişilerin ve profesyonel sporcuların da belirli aralıklarla check- up yaptırmaya dikkat etmesi gerekmektedir.”

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