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Kalp-damar hastalıkları Güney Kıbrıs’ta başlıca ölüm nedeni

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Güney Kıbrıs’ta bulunan “Kıbrıs Kardiyoloji Derneği”, kardiyovasküler hastalıkların, Güney Kıbrıs’ta başlıca ölüm nedeni olduğunu açıkladı.
Kalp-damar hastalıkları Güney Kıbrıs’ta başlıca ölüm nedeni

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre, açıklamasında, kalp damar hastalıklarının dünya genelinde en temel ölüm nedenini teşkil ettiğini ifade eden “Kıbrıs Kardiyoloji Derneği”, kalp damar hastalıklarından ötürü dünyada yılda 18.6 milyondan fazla ölüm yaşandığını kaydetti.

Uzmanların, duruma zamanında müdahale edilemezse, bu rakamın 2030 yılına kadar 23 milyona çıkacağı uyarısında bulunduklarını ileten “Kıbrıs Kardiyoloji Derneği”, Güney Kıbrıs’ın kardiyovasküler olayların sıklıkla yaşanması konusunda bir istisna teşkil etmediğini, çünkü verilerin, kap damar hastalıklarının Güney Kıbrıs’ta başlıca ölüm nedeni olduğunu kanıtladığını ekledi.

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