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Kalp Hastaları Sıcak Havalarda Mineral ve Sıvı Dengesine Dikkat Etmeli

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Kalp Hastaları Sıcak Havalarda Mineral ve Sıvı Dengesine Dikkat Etmeli
Kalp Hastaları Sıcak Havalarda Mineral ve Sıvı Dengesine Dikkat Etmeli

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, hava sıcaklığının yükselmesi nedeniyle kalp yetmezliği, kontrolsüz hipertansiyon ve KOAH sorunu olanların, ileri yaşlı hastalar ile gebeler ve kronik böbrek hastalarının risk altında olduklarını, bu hastaların 11.00 ile 16.00 saatleri arasında kesinlikle sokağa çıkmamaları gerektiğini söyledi

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Ergün Seyfeli, sıcak hava nedeniyle kalp ve kronik hastalıkları bulunanlar için önemli uyarılarda bulundu.

Hava sıcaklığının artması nedeniyle kalp hastalıkları başta olmak üzere kronik hastalıkları bulunan kişilerin risk altında olduğu vurgulayan Prof. Dr. Seyfeli, "Hepimizin bildiği gibi iklim değişikliği ister sıcak olsun, ister soğuk olsun vücudumuzu olumsuz yönde etkilemektedir. Yapılan çalışmalarda aşırı sıcaklıkların soğuğa göre insan yapısını daha çok etkilediği görülmektedir. Özellikle iklim değişikleri ile oluşan ısı farklılıklarını vücudumuz, termoregülasyon mekanizması ile dengelemektedir. Bu mekanizma; genelde aşırı sıcaklık döneminde kan dolaşımını artırarak ve terleyerek vücut sıcaklığımızı sabit tutmaya çalışır. Fakat bu durum dolaşım ve solunum sistemine ilave yük getirerek kalbin daha çok çalışmasına neden olur. Özellikle terleme ile birlikte vücuttan ciddi manada sıvı ve mineral azalmaları olacaktır. Bunların neticesi olarak hastalarda başlangıçta baş dönmesi, göz kararması ve halsizlik hatta kas krampları gibi bir takım şikâyetler otaya çıkmaktadır. Şayet önlem alınmazsa veya kayıplar yerine konmaz ise hipotansiyon atakları, bayılma, ani ritim bozuklukları, pıhtılaşma ve buna bağlı kalp krizleri ve felçler, hatta ani ölümlere kadar dramatik tablolar ile karşılaşabiliriz” dedi.

İDRAR SÖKTÜRÜCÜ İLAÇLARA DİKKAT!

Özellikle kalp yetmezliği ve hipertansif hastaların sıcakların artığı bu dönemde mutlaka kalp kontrolünü yaptırmalarının ve ilaçlarının düzenlenmesi gerektiğine dikkat çeken Dr. Seyfeli, “Bu hastaların kullandıkları diüretik dediğimiz idrar söktürücü ilaçlara dikkat etmeleri çok önemli. Bu ilaçlar yaz aylarında sıvı ve mineral kaybını artırarak hastaların klinik durumlarının kötüleşmesine ve ani ölümlere neden olabilir” diye konuştu.

Kronik hastalıkları bulunan kişilerin 10.00 ile 16.00 saatleri arasında sokağa çıkmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Seyfeli sözlerini şöyle sürdürdü: "Kronik rahatsızlığı olanların saat 10.00 ile 16.00 arasında dışarı çıkmamalarını öneriyoruz. Şayet çıkmaları gerekiyorsa klimalı ve kapalı ortamlarda bulunmalarını tavsiye ediyoruz. Açık renkli, bol, teri emen giysiler giyilmelidir. Şapka ve gözlük gibi aksesuarları kullanmalarını öneriyoruz. Dikkat edilecek konular arasında beslenme ve egzersiz de bulunuyor. Yaz sıcaklarında ağır ve yağlı gıdalardan kaçınılmalı, hazmı daha kolay yaz sebzelerinden beslenilmeli. Çünkü yaz meyve ve sebzelerinin hepsi mineral ve su yönünden oldukça zengindir. Bu da bizim sıcaklık ile kaybettiğimiz sıvı ve mineral kaybını dengelemektedir. Ayrıca su tüketimi de oldukça önemli. Örneğin 70 kiloluk bir kişinin yaklaşık tüketmesi gereken su miktarı 2-2.5 litredir. Yazın bunu bir yarım litre daha yükselterek 3 litreye çıkarması gerekiyor. "

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