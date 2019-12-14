Kalp hastalığı yaşı düştü

Medline Adana Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Şan “Dünyada ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alan kalp ve damar hastalıkları, sanılanın aksine sadece yaşlı bireyleri değil, artık gençleri de hedef alıyor” diyerek şu bilgileri aktardı: “Bu konuda en önemli etken ise değiştirilebilen ve önlenebilen faktörlere rağmen sağlıksız yaşam alışkanlıkları olarak gösteriliyor. Öyle ki, obezite, koltuğa bağımlı hayat, fast-food tipi beslenme, stres, hipertansiyon, sigara, diyabet, yüksek kolesterol seviyesi gibi risk faktörlerinden birinin bile hayatımızda olması bizi kalp ve damar hastalıklarına aday yapabiliyor.”

Türkiye’de 3,5 milyon civarında kalp hastası olduğunun düşünüldüğünü belirten Prof. Dr. Şan, “Yapılan bir çalışmaya göre, bu sayıya her yıl 120 ila 150 bin arasında yeni hasta ekleniyor. Türkiye’de yetişkinlerde kalp krizi nedeniyle ölümler, Avrupa’nın en yüksek oranlarını oluşturuyor. Ülkemizde yılda her 100 bin kişiden erkeklerde 760, kadınlarda ise 380 kişi kalp krizi nedeniyle hayatını kaybediyor” dedi.