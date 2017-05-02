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Kalp için en iyi beslenme ve sporun açıklandığı araştırma ile ilgili tartışmalar sürüyor.

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Kalp için en iyi beslenme ve sporun açıklandığı araştırma ile ilgili tartışmalar sürüyor.
Şimdiye kadar doymuş yağların kalp krizi riskini artırdığını sık sık duyduk. Ancak İngiltere'de yapılan bir araştırma bu görüşün doğru olmadığını söylüyor. Bu durumda düşük yağlı ürünler aslında tüketiciyi yanıltıyor mu?

British Journal of Sports Medicine dergisinde yayımlanan bir araştırma tıp dünyasında tartışma yarattı. İngiltere’de kardiyologlar tarafından yayımlanan makalede, doymuş yağların kalp krizi riskini artırdığına dair bilginin yanlış olduğu ileri sürüldü. Bu sebeple piyasadaki yağ oranı düşük ürünlerin de yanıltıcı olabileceği konuşuluyor.

Kardiyoloji uzmanları Pascal Meier, Rita Redberg ve Aseem Malhotra tarafından hazırlanan araştırmada, “Doktorlar ve halk arasında yaygın inanışa rağmen doymuş yağların damarları tıkadığı fikri düpedüz yanlış. Sistematik gözden geçirmeler ve gözlemsel çalışmalar doymuş yağ tüketiminin koroner kalp hastalıkları, bundan kaynaklanan ölümler, inme gibi iskemik ataklar ve Tip 2 diyabetle ilgisinin olmadığını gösterdi” ifadeleri kullanıldı.

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İŞTE SAĞLIKLI FORMÜL

Araştırmayı yapan uzmanlar kalp sorunlarını engellemek için en sağlıklı formülü verdi: Her gün 22 dakika yürümek ve Akdeniz diyeti ile beslenmek. “Az yağlı gıdaların kalp krizleri ya da bu nedenli ölümleri engellemede bir faydası yok. Kalp sorunlarını azaltmayı isteyen kişiler düşük yağlı diyetler yerine enerji sınırı olmayan en az dört yemek kaşığı zeytinyağı ve sert kabuklu yemişlerin bulunduğu Akdeniz diyetini uygulamalı” şeklinde sunulan araştırma, diyetisyenler ve kardiyologlar arasında eleştirilere ve tartışmalara neden oldu.

Amerikanınsesi’nin haberine göre; Londra Üniversitesi UCL’de kardiyoloji dalında dersler veren Dr. Amitava Banerjee araştırmacıların kanıtları basitleştirdiğini ve doymuş yağları azaltmanın kardiyovasküler vakaları yüzde 17 oranında düşürdüğü yönünde sistematik çalışmaları göz ardı ettiklerini söyledi.

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‘SON YILLARDA OKUDUĞUM EN İYİ DİYET VE SPOR TAVSİYESİ’

Bazı uzmanlar ise araştırmacıları saf olmakla eleştirdi ve Akdeniz diyetinin yoksul kesimler tarafından uygulanmasının mümkün olmayacağını belirtti. Buna karşın araştırma başka uzmanların desteğini bulmayı sürdürüyor.

Ulster Üniversitesi sağlık bilimleri bölümü başkanı Dr. Mary Hannon-Flecther, “Bu son yıllarda okuduğum en iyi diyet ve spor tavsiyesi. Günde 22 dakika yürümek ve gerçek yemekler yemek. Düşük yağlı ve düşük kalorili gıdaları yediğimiz modern sağlıklı diyet aslında sağlıklı değil. Bütün bu yiyecekler üstünde oynandığı için sağlıklı değiller. Gerçek yemekleri ölçülü oranlarda yemek ve her gün spor yapmak en sağlıklısı” dedi.

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YÜZDE 11’İ GEÇEMEMELİ

Ancak bazı uzmanlar ise doymuş yağların günlük gıda tüketiminin yüzde 11’ini geçmemesi konusunda uyarıyor.

İngiltere’de geçen yıl Ulusal Obezite Forumu ile Kamu Sağlığı İşbirliği kurumlarının hazırladığı bir raporda doymuş yağların ve yüksek kolestorelün kalp hastalıkları riskini arttırmadığı açıklanmıştı.

Raporda kilo kaybetmek için et yemenin gerektiğini ileri sürülmüştü.

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