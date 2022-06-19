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Kalp krizi geçirdi

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Kalp krizi geçirdi
Kalp krizi geçirdi

Kazayla ilgili polis açıklaması şöyle:
19.06.2022 tarihinde—saat 14:00 raddelerinde Gönyeli’de Dr. Fazıl Küçük Bulvarı boyunca FV 225 plakalı salon aracı çift şeritli yolun soldan ikinci şeridi içerisince doğu istikametine doğru kullanan Gönyeli’de sakin Fatih AKTAŞ (E-41 KKTC, (gardiyan) seyrettiği yol üzerinde bulunan Gönyeli çembere geldiğinde sağdan gelen araçlara öncelik hakkı vermek için durdu.

Beklemekte olduğu esnada kalp krizi geçirmesi sonucu aracın gaz pedalına kendi iradesi dışında bastıktan sonra araç kontrolsüz bir şekilde hareket edip seyir istikametine göre yolun solunda bulunan Girne’ye ayrılan yol refüjüne çarpıp yoluna devam ederek daha sonra da Girne anayolu istikametinden gelen yol refüjüne de çarpıp kaçınılmaz bir trafık kazası meydana gelmiştir.

Kazadan sonra 112 hızır servis ile Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Acil servisine kaldırılan araç sürücüsü kalp krizi teşhisi ile ilk müdahalesi yapılmış olup genel yoğun bakım servisine kaldırıldı.

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