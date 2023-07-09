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Kalp krizi geçirdiği belirtilen Binali Yıldırım hakkında son durumu Bakan Koca açıkladı

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AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.
Kalp krizi geçirdiği belirtilen Binali Yıldırım hakkında son durumu Bakan Koca açıkladı

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’ın kalp krizi geçirdiği öne sürüldü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Binali Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Koca, şu ifadeleri kullandı:

“Sayın Binali Yıldırım’ın sağlık durumu hakkında bazı basın organlarında yer alan haberlerle ilgili açıklama ihtiyacı doğmuştur. Kendisinin rutin sağlık kontrolleri en son dün itibariyle tamamlanmıştır. Sayın Yıldırım’ın önemli bir sağlık sorunu bulunmamaktadır. Kendisine nice sağlıklı günler dilerim.”

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