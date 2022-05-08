Kalp krizi geçirenlerle ilgili dikkat çeken araştırma: Grip aşısı önerdiler

İskoçya'da yapılan bir araştırma, kalp krizi geçiren kişilerin grip olmasının büyük bir risk yarattığını gözler önüne serdi.

İskoçya’da yapılan bir araştırma, kalp krizi geçirenlerin tekrar bir kalp rahatsızlığı geçirme ihtimallerinin yüksek olduğunu açıkladı.

Glasgow Üniversitesi bünyesindeki Kardiyovasküler ve Tıp Bilimleri Enstitüsü’nden Profesör Naveed Sattar, kalp krizi geçirenlerin grip olmasının kan dolaşımını etkilediğini açıkladı.

Sattar, “Grip, damarlar üzerinde baskı yaratır ve kanın daha yoğun olmasına sebebiyet verir. Dolayısıyla halihazırda kalp rahatsızlığınız varsa, böyle bir durum kalp krizi riskini artırır” dedi.

Sattar, kalp krizi geçirenlere iyileştikten sonraki 72 saat içinde grip aşısı yapılması gerektiğini de söylerken, “Grip aşısını yılın herhangi bir döneminde yapabilirsiniz” dedi. Kalp krizi geçirenlerin ikinci kez kalp krizi geçirme riskinin rahatsızlıktan sonraki 12 ay içinde yüksek olduğuna dikkat çekilirken, grip aşısı olanların ikinci kalp krizinden ölme risklerinin de yarıya azaldığını vurguladı.