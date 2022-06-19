Kalp krizi riskini azaltmanın 9 etkili yolu

The Sun gazetesinin haberine göre, tıkanmış bir arter kalp kasının bir kısmına kan akışını engellediğinde kalp krizi meydana gelir. Arter, kan akışını yeniden sağlamak için yeniden açılmazsa, o arterden kan çeken kalp hücreleri ölmeye başlar.

Kardiyovasküler hastalıklar dünya çapında önde gelen ölüm nedeni olmaya devam ederken, bunlar herkesi hayatlarının herhangi bir aşamasında etkileyebilir.

Kalbin maruz kalabileceği en yaygın sorunlardan biri kalp krizidir.

The Sun gazetesinin haberine göre, tıkanmış bir arter kalp kasının bir kısmına kan akışını engellediğinde kalp krizi meydana gelir. Arter, kan akışını yeniden sağlamak için yeniden açılmazsa, o arterden kan çeken kalp hücreleri ölmeye başlar.

Kalp krizinin belirtileri arasında göğsün ortasında ağrı ve nefes darlığının yanı sıra terleme ve mide bulantısı yer alır.

İngiliz sağlık ve beslenme uzmanı Dr. Hazel Wallace’in kalp krizi riskini azaltmaya dair tavsiyeleri şunlar;

DOYMUŞ YAĞ ALIMINI AZALTIN

Dr.Wallace’e göre, zeytinyağı, avokado ve yağlı balık gibi sağlıklı yağlar içeren yiyecekler istenildiği kadar yenilebilir. Ancak cips ve pizza gibi doymuş yağ oranı yüksek yiyeceklerin azaltılması gerekiyor.

Kırmızı etin de doymuş yağ oranı yüksek, bu nedenle mümkün olduğunca az yenmeli.

EGZERSİZ

Dr. Wallece, kalbi sağlıklı ve güçlü tutmak için haftada yaklaşık 150 dakika egzersiz yapılmasını tavsiye etti.

Haftada en az iki gün ağırlık kaldırabilir, merdiven çıkabilir, ağır alışveriş çantaları taşıyabilir veya bahçe işleri yapabilirsiniz.

STRES KONTROLÜ

Stres kan basıncını yükselterek sizi riske atabilir.

Dr. Wallace, stresi yönetmenin en iyi yollarından birinin yürümek, spor salonuna gitmek veya meditasyon yapmak ya da bir kişinin gerginliğini ve kaygısını gidermek için yatmadan önce kendisini rahatsız eden şeyleri yazması olduğunu söyledi.

DİŞLERİ FIRÇALAMAK

Bazı araştırmalar, diş eti hastalığı olan kişilerin kalp krizi geçirme olasılığının daha yüksek olduğunu gösteriyor.

Dr. Wallace, bakteri ve mikropların ağızdan kalp gibi vücudun bölümlerine kan dolaşımı yoluyla gidebileceğini, bu nedenle düzenli diş temizliğinin kalp krizi olasılığını azalttığını bildirdi.

KURUYEMİŞ YEMEK

Kuruyemişlerin atardamarlarda yağ asitlerinin birikmesine neden olabilen kötü kolesterolü düşürmedeki etkinliğini doğrulandı.

Dr. Wallace, günde 30 gram (bir avuç) kuruyemiş yenmesini tavsiye ederek, tuzsuz veya kavrulmamış kuruyemişlerin seçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

AKDENİZ DİYETİ

Dr. Wallace’a göre Akdeniz diyeti, bol miktarda meyve, sebze ve bitkisel gıdalar içermesi nedeniyle kalp sağlığı için en iyi diyetlerden biri olarak kabul ediliyor

SÜT ÜRÜNLERİ TÜKETİN

Süt ürünleri doymuş yağlar içerir, bu da bazılarının kalp sağlığı için kötü olduklarına inanmalarına neden olur.

Ancak araştırmalar, yüksek doymuş yağ içermesine rağmen süt ürünlerinin kolesterol seviyelerini düşürerek kalp krizi riskini azaltabileceğini gösterdi.

SOYA FASULYESİ YEMEK

Dr. Wallace’a göre soya fasulyesi, kolesterol seviyelerini yüzde 3 ila 4 oranında düşürme yeteneğine sahiptir, böylece kalp hastalığı riskini azaltır.

UYKU DÜZENİ

Uyku eksikliği, kalbe zararlı olan vücuttaki tansiyon ve iltihabı artırabilir.

Ancak uzun süre uyumak aynı zamanda diğer sağlıksız davranışlarla da bağlantılıdır, çünkü kişiyi daha tembel ve hareket etmeye daha az eğilimli hale getirir ve bu da kalp sağlığına zarar verir.

Dr. Wallace, kalp hastalığını önlemek için insanlara günde 6 ila 8 saat uyumalarını tavsiye etti.