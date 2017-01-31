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Kalp krizi sonucu 50 yaşında hayata gözlerini yumdu...

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Kalp krizi sonucu 50 yaşında hayata gözlerini yumdu...
Geçtiğimiz gün gerçekleşen olayda İskele sakini Sallakoğulları, aniden kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti...

Polisten edinilen bilgilere göre geçtiğimiz gün (30.1.2017), saat 18.30 sıralarında, İskele’de sakin Erol Sallakoğulları (E-50) ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Bugün (31.01.2017) adı edilenin cesedi üzerinde, Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan otopsi sonucu, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildiği kaydedildi.

Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor…

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