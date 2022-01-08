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Kalp Krizine Drone’lu Müdahale

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Drone'lu müdahalenin, 9 Aralık 2021'de Trollhättan'da 71 yaşındaki bir adamın garaj yolunda kar kürerken kalp krizi geçirmesiyle test edildiği bildirildi.
Kalp Krizine Drone’lu Müdahale

Koli teslimi, fotoğraf çekiminden sonra drone’lar şimdi de sağlıkta acil durumlara müdahale ediyor. İsveç’te Mustafa Ali isimli doktor işe giderken arabasıyla bir adamın evinin önünde yere yığıldığını gördü. Doktor arabadan dışarı fırladı ve adamın nabzını kontrol etti ve kalp atışı algılamayınca hastaya hızla suni teneffüs yaptı.

Ayrıca acil servisten de birkaç dakika sonra yardım geldi. Yardım, insansız bir hava aracıydı.

Cihaz, bu tür çağrılara yanıt vermek için ülkenin acil çağrı merkeziyle birlikte çalışan drone üreticisi Everdrone tarafından dağıtılan Acil Tıbbi Havadan Teslimat hizmetinin bir parçası. Bir haber bülteninde Everdrone, uçan aracın hafif, taşınabilir bir defibrilatör taşıyarak yaklaşık üç dakikadakalp krizi yaşayan hastanın kapısına ulaştığını söyledi.

Defibrilatör, adamın kalp atışlarını düzeltmeye yardımcı olmak için kullanıldı. Daha sonra tedavisinin tamamlanması için hastaneye kaldırıldı.

Hayatı kurtulan hasta, “Bu yeni teknolojiye ve defibrilatörün hızlı teslimatına ne kadar minnettar olduğumu kelimelerle ifade edemem. Drone olmasaydı muhtemelen burada olmazdım” dedi.

Firma, bu yıl içinde hizmeti Avrupa’nın diğer bölgelerine getirmeyi planlasa da şimdilik, drone tıbbi hizmeti İsveç’te 200.000 kişiye ulaşabilir durumda.

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