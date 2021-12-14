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Kalp Rahatsızlığı Geçiren Kun Agüero Futbolu Bırakıyor

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İspanya'nın Barcelona takımında forma giyen ve geçtiğimiz ekim ayında kalp rahatsızlığı geçiren Arjantinli forvet oyuncusu "Kun" lakaplı Sergio Agüero profesyonel futbolcu kariyerini sonlandırıyor.
Kalp Rahatsızlığı Geçiren Kun Agüero Futbolu Bırakıyor

Barcelona Kulübü, Agüero'nun başkan Joan Laporta'nın da katılımıyla yarın Nou Camp Stadı'nda basın toplantısı düzenleyerek, geleceğiyle ilgili açıklama yapacağını duyurdu.

İspanyol basını, Arjantinli futbolcuya yakın çevrelere dayanarak verdiği haberlerde Agüero'nun futbolu bırakma kararını yarın açıklayacağını yazdı.

La Liga'da 30 Ekim'de oynanan Alaves maçında göğsünde ağrı ve baş dönmesi şikayetiyle oyundan alınarak hastaneye kaldırılan Agüero'da yapılan testlerin ardından kalbinde ritim bozukluğu tespit edilmişti.

Yazın transfer döneminde Manchester City'den bedelsiz olarak Barcelona'ya gelen 33 yaşındaki Agüero, bu sezon tüm kulvarlarda 5 maçta yalnızca 165 dakika sahada kalıp, 1 gole imza attı.

Arjantin'in Independiente takımında başladığı futbolcu kariyerine Atletico Madrid (2006-2011) ve Manchester City'de (2011-2021) devam eden ve son olarak Barcelona'ya gelen Agüero, Arjantin Milli Takımı'nda da 14 yıl boyunca 97 maçta forma giyip, 42 gol attı.

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