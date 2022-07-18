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Kalp Romatizması Nedir?

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Belirtileri Nelerdir?
Kalp Romatizması Nedir?

Kalp romatizması, bazı bakteriyel enfeksiyonlardan sonra gelişen ve kalp dokularını tutan bir hastalıktır. Boğazda gelişen bu enfeksiyon yüksek ateş, şiddetli boğaz ağrısı, yutma güçlüğü ve genel durum bozukluğu yaratan ciddi bir hastalıktır. Çoğunlukla çocukluk veya genç erişkin yaşlarda görülmektedir. Boğazda yerleşmiş olan bu mikroplar iyi tedavi edilmediğinde vücut bu mikroplar ile savaşırken kalbe ve böbreklere de zarar verebilmektedir. 

Romatizmal Kalp Hastalığının Belirtileri 

  • Nefes darlığı 
  • Morarma 
  • Ellerde ve ayaklarda üşüme 
  • Kuru öksürük 
  • Sürekli yorgunluk hissi 

Bunların yanı sıra kişide mide bulantısı ve baş dönmesi, göğüs ağrısı, sersemlik hissi, yüksek ya da düşük kan basıncı da görülebilmektedir. 

Kalp romatizması oldukça yavaş ilerler ve kendini hemen belli eden bir hastalık değildir. Çocukluk döneminde başlayan kalp romatizması kendini orta yaşlarda belli edebilir. Üst solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak gelişen bu hastalık hava ile bulaşıcı özellik gösterdiğinden toplu halde yaşanılan okul, yurt askeriye gibi alanlarda hastalığın yaygınlaşması daha kolaydır ve hastalık daha şiddetli bir şekilde geçer. 

Kalp Romatizmasının Tedavisi 

Tedavinin başarısı için en önemli şart erken teşhistir. En önemli tedavisi de istirahat ve vücudu mikroplara karşı korumaktır. Vücuttaki enfeksiyonun iyileşmesi için antibiyotik tevdisi de gerekmektedir. Hastalığın akut dönemde tedavisi ilaçlar ile yapılırken ilerleyen yaşlarda yaşlılıktaki doku bozulmaları nedeniyle kalbi zorlayacak seviyelere geleceğinden cerrahi veya girişimsel müdahaleler gerekebilir. Romatizmal kalp hastalığı geçiren hastaların her dönemde kontrol altında tutulmaları gerekmektedir. 

 

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