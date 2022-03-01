Kalp Sağlığı için Çikolata Tüketin

Çikolata tüketen insanlar kendilerini daha mutlu hissederler. Çünkü çikolata serotonin seviyesini arttırır ve mutluluk hissi verir. Çikolata insanları mutlu etmenin yanı sıra kalp sağlığını için de oldukça faydalı olduğu belirlendi. Araştırma haftada en az 1 kez çikolata yemenin 'kalp damarlarının sağlıklı kalmasını sağladığını' ortaya koydu.

KALP SAĞLIĞINI KORUYOR

ABD'nin Houston kentinde Baylor Tıp Okulunda görevli bilim insanları tarafından yapılan araştırma, haftada en az 1 kez çikolata yemenin kalp damarlarının sağlıklı kalmasını sağladığını ortaya çıkardır. Araştırmanın sonuçları, son 50 yılda çikolata tüketimiyle koroner arter hastalık arasındaki bağlantıyı inceleyen 6 geçmiş çalışma değerlendirme ele alındı. Toplam 336 bin 289 katılımcının çikolata tüketimlerine ilişkin bilgi verdiği bu çalışmalarda, 9 yılda 14 binin 43'ünün koroner arter rahatsızlığa yakalandığı, 4 bin 667'sinin kalp krizi geçirdiği görüldü.

Uzmanlar, haftada en az 1 kez çikolata yemeyi, daha uzun aralıklarla çikolata tüketenlere oranla koroner arter hastalık riskinde yüzde 8'lik düşüşle ilişkilendirdi. Araştırma ekibinin içinde bulunan Doktor Chayakrit Krittanawong, 'Çalışmamız, çikolatanın kalp damarlarının sağlıklı kalmasına yardımcı olduğunu gösteriyor. Geçmişte klinik araştırmalar, çikolatanın hem tansiyon hem de damarların zarları için faydalı olduğunu ortaya koymuştu. Çikolata, enflamasyonu azaltabilen ve iyi kolestrolü yükseltebilen flavanoid, metilksantin, polifenoller ve stearik asit gibi kalp sağlığına faydalı besinler içeriyor' şeklinde konuştu.