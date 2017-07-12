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Kalp yetmezliği sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

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Kalp yetmezliği sonucu 2 kişi hayatını kaybetti
Polis Basın Bülteninde yer alan bilgilerde son 3 günde 2 kişinin kalp yetmezliğinden dolayı hayatını kaybettiği belirtildi.

Geçtiğimiz Pazar günü sabaha karşı saat 04.00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Hasan Özer Mutallip (E-76)  ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi.

74 yaşındaki Mutallip’in cesedi üzerinde dün yapılan otopsi sonucunda ölüm nedeninin “kalp yetmezliği” sonucu olduğu tespit edildi.

Öte yandan geçtiğimiz gün, saat 13:00 sıralarında, Dilekkaya'da sakin Mustafa Bahçeciler (E-53),  Erdemli’de bulunan ağılı içerisinde iş yaptığı bir sırada aniden rahatsızlandı.

Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin tarafından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Bahçelilerin cesedi üzerinde ölüm sebebinin tespiti için Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan otopsi neticesinde, ölüm sebebinin “kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polisin her iki olayla ilgili soruşturması sürüyor… 

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