Kalp yetmezliği sonucu hayatını kaybetti

Polis Basın Subaylığı’ndan edinilen bilgilere göre bugün sabahın erken saatlerinde 02.00 sıralarında, Gazimağusa'da Hasan Bilir (E-52) ikametgahının yatak odasında yatağı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdiğini öğrenildi.
Aynı gün Gazimağusa Devlet Hastanesinde Bilir’in cesedi üzerinde yapılan otopsi sonucu ölüm sebebinin “kalp yetmezliği “sonucu olduğu tespit edildiği öğrenildi.
Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor…
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