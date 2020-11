Ünlü isimleri Avustralya'da bir ormana götüren reality şov, zoraki koşullarda ve çeşitli yarışmalarla test ediyor.

İngiltere'nin Survivor'ı olarak da bilinen "I'm a Celebrity...Get Me Out of Here" adlı yarışmanın dün akşamki bölümünde mide bulandırıcı anlar yaşandı. Programda masaj yapılacağını sanan ünlü isimler, spa yatağına yatar yatmaz üstlerine böcekler döküldü.