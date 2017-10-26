19 yıldır milletvekili olan Ömer Kalyoncu aday olmayacağını açıkladı

19 yıldır milletvekili olan Ömer Kalyoncu aday olmayacağını açıkladı

Ömer Kalyoncu kimdir?

10. KKTC Başbakanı

Görev süresi: 15 Temmuz 2015 - 16 Nisan 2016

Yerine geldiği Özkan Yorgancıoğlu

Yerine gelen Hüseyin Özgürgün

Kişisel bilgiler: Doğum 1950 Girne Partisi: Cumhuriyetçi Türk Partisi

Ömer Soyer Kalyoncu, (d. 1950, Girne) Kıbrıs Türkü siyasetçi, Cumhuriyetçi Türk Partisi Girne milletvekili ve eski Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başbakanı.

1950 yılında Girne’de doğdu. Üniversite Eğitimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde Kimya Mühendisliği bölümünde yaptı. Üniversite yıllarında öğrenci derneklerinde görev yaptı. Kıbrıs’a gelince Devrimci Gençlik Derneği’nde Yöneticilik ve Başkanlık yaptı. 1973 yılında üye olduğu Cumhuriyetçi Türk Partisi’nde MYK üyeliği ve çeşitli kademelerde görev yaptı. 1993-1998 yılları arasında yapılan Genel Seçimlerde Cumhuriyetçi Türk Partisi’nden Girne milletvekili olarak seçildi. 11 Aralık 1995'ten 16 Ağustos 1996'ya kadar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yaptı. 14 Aralık 2003 Kuzey Kıbrıs genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler’den Girne milletvekili seçildi. Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler, Demokrat Parti Koalisyon hükümetinde Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. 2005 Kuzey Kıbrıs erken genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi'nden Girne milletvekili seçildi. 6 Haziran 2005 tarihinde Cumhuriyetçi Türk Partisi genel sekreterliğine seçildi. 19 Nisan 2009 Kuzey Kıbrıs erken genel seçimleri ve 28 Temmuz 2013 erken genel seçimlerinde Cumhuriyetçi Türk Partisi-Birleşik Güçler’den yeniden Girne Milletvekili seçildi. 16 Nisan 2016'da ise Başbakanlık görevini Hüseyin Özgürgün'e devretti.

İngilizce bilmekte olup evli ve iki çocuk babasıdır.