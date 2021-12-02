Kalyoncu: AKSA'dan alınan elektriğin maliyeti 2 TL, satış fiyatı ise 0,98 TL

EL-SEN eski Başkanı Tuluy Kalyoncu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte açıklama;

MAALESEF YAKINDA ŞAPKADAN NE ÇIKACAĞINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ!

Ekim ayında AKSA’dan alınan 1 kWs elektriğin fiyatı, iletim/dağıtım/diğer giderler hariç 14.9519 ABD cent idi. Sözleşmeye göre 1 Kasım tarihli dolar kuru ile bunun TL karşılığı, 1.42 TL’ye tekabül etmekteydi. İletim/dağıtım ve diğer giderlerle birlikte Ekim ayında 1 kWs elektriğin Kuruma maliyetinin 2 TL’yi bulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

AKSA’nın Ekim ayında ürettiği elektrik için kullandığı yakıt stokunu en son Eylül ayında takviye ettiğini biliyoruz. Eylül ayından günümüze sadece dolar kurunda artış olmadı. Ayni zamanda yakıt fiyatlarında da çok ciddi artış var. Ama biz yine de kesin olan veriler üzerinden giderek yakıt fiyatındaki dolar cinsinden artışı göz ardı edelim ve önceki birim teslimat fiyatını bugünkü kurla hesaplayalım. 14.9519 dolar cent/kWs demiştik. Bugünkü merkez bankası kur bilgilerine göre 1 dolar= 13.36 TL dir. Bunun anlamı; yakıt fiyatındaki artışı göz ardı etsek bile mevcut kur ile AKSA’dan alınan elektriğin güncel fiyatı; 1.9975 TL/kWs’tir. KIB-TEK’in, AKSA’dan aldığı elektriği, iletmek ve dağıtmak için başka giderleri de olduğunu ve bunun günümüzde yaklaşık 60 kuruş/kWs olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Oysa bizim kahraman (!) yöneticilerimiz, Nisan 2019’dan beridir 1 kWs elektriği ortalama 0.98 TL//kWs fiyatla bize satıyor. Adamlar resmen şapkadan tavşan çıkarıyorlar değil mi? Sendikası, muhalefet partileri herkes de seyrediyor! Yakında şapkadan ne çıkacağını hep birlikte göreceğiz!