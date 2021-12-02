  • BIST 1.880,06
  • Altın 768.91019
  • Dolar 13.6765
  • Euro 15.4703
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 5 °C
SON DAKİKACovid: Omicron varyantı nedeniyle İsrail 14 gün boyunca sınırlarını yabancılara kapatıyor

Kalyoncu: AKSA'dan alınan elektriğin maliyeti 2 TL, satış fiyatı ise 0,98 TL

» »
MAALESEF YAKINDA ŞAPKADAN NE ÇIKACAĞINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ!
Kalyoncu: AKSA'dan alınan elektriğin maliyeti 2 TL, satış fiyatı ise 0,98 TL

EL-SEN eski Başkanı Tuluy Kalyoncu sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

İşte açıklama;

MAALESEF YAKINDA ŞAPKADAN NE ÇIKACAĞINI HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ!

Ekim ayında AKSA’dan alınan 1 kWs elektriğin fiyatı, iletim/dağıtım/diğer giderler hariç 14.9519 ABD cent idi. Sözleşmeye göre 1 Kasım tarihli dolar kuru ile bunun TL karşılığı, 1.42 TL’ye tekabül etmekteydi. İletim/dağıtım ve diğer giderlerle birlikte Ekim ayında 1 kWs elektriğin Kuruma maliyetinin 2 TL’yi bulduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

AKSA’nın Ekim ayında ürettiği elektrik için kullandığı yakıt stokunu en son Eylül ayında takviye ettiğini biliyoruz. Eylül ayından günümüze sadece dolar kurunda artış olmadı. Ayni zamanda yakıt fiyatlarında da çok ciddi artış var. Ama biz yine de kesin olan veriler üzerinden giderek yakıt fiyatındaki dolar cinsinden artışı göz ardı edelim ve önceki birim teslimat fiyatını bugünkü kurla hesaplayalım. 14.9519 dolar cent/kWs demiştik. Bugünkü merkez bankası kur bilgilerine göre 1 dolar= 13.36 TL dir. Bunun anlamı; yakıt fiyatındaki artışı göz ardı etsek bile mevcut kur ile AKSA’dan alınan elektriğin güncel fiyatı; 1.9975 TL/kWs’tir. KIB-TEK’in, AKSA’dan aldığı elektriği, iletmek ve dağıtmak için başka giderleri de olduğunu ve bunun günümüzde yaklaşık 60 kuruş/kWs olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Oysa bizim kahraman (!) yöneticilerimiz, Nisan 2019’dan beridir 1 kWs elektriği ortalama 0.98 TL//kWs fiyatla bize satıyor. Adamlar resmen şapkadan tavşan çıkarıyorlar değil mi? Sendikası, muhalefet partileri herkes de seyrediyor! Yakında şapkadan ne çıkacağını hep birlikte göreceğiz!

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Erhürman: Kazancımız, Euro üzerinden hesaplanmalı02 Aralık 2021 Perşembe 19:11
  • Edremit’e Yarın Yaklaşık İki Saat Elektrik Verileyemecek02 Aralık 2021 Perşembe 18:59
  • Güzelyurt Ve Lefke’de Bazı Bölgelere Yarın 2 Saat Elektrik Verilemeyecek02 Aralık 2021 Perşembe 18:47
  • Tüketiciler Derneği Gönyeli Belediyesi’ni Ziyaret Etti, Benli'ye Ödül Takdim Etti02 Aralık 2021 Perşembe 18:45
  • Eğitim Bakanlığı İle Gazi Üniversitesi İş Birliği Protokolü İmzaladı02 Aralık 2021 Perşembe 18:30
  • İhtiyat Sandığı Dairesi Tarafından Verilen Tüm Hizmetler, Taşınma Sebebiyle Geçici Olarak Durdurulacak02 Aralık 2021 Perşembe 18:20
  • KTEZO Yönetim Kurulundan Açıklama02 Aralık 2021 Perşembe 18:11
  • Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Çağman, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Dolayısıyla Mesaj Yayımladı02 Aralık 2021 Perşembe 18:10
  • Lefkoşa Büyükelçiliği’nden GAÜ İletişim Fakültesine Ziyaret02 Aralık 2021 Perşembe 17:56
  • Kıbrıs Vakıflar İdaresi: “2021 Yılında Engellilere 2 Milyon Tl Destek Sağladık”02 Aralık 2021 Perşembe 17:54
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti