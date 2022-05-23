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Kamacıoğlu: Protokolde olması gerekenler de olmaması gerekenler de var

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Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu, BRT’de katıldığı EkoFinans programında “2022 Yılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması”nı değerlendirdi.
Kamacıoğlu: Protokolde olması gerekenler de olmaması gerekenler de var

“Protokolde olması gerekenler de var olmaması gerekenler de” diyen Kamacıoğlu, şu anda panik yapmaya gerek olmadığını söyledi.

Kamacıoğlu, “Biz bu protokolü şu anda elimize alıp, akıl yoluyla çalışıp bunların karşılığında neler istediğimizi bildirmemiz gerekir inancındayız. Eğer yapacağımız masa başı çalışmalarda isteklerimizde başarılı olamazsak o zaman bazı adımlar atarız. Biz Ekonomik Örgütler Platformu olarak bunu iyice tartışıp masada bir ortak noktaya gelip bununla ilgili önce bunu yazanlara çizenlere devletimizle birlikte bir çalışma, bir savaş yapmamız gerekir. O savaştan çıkaracağımız başarı veya başarısızlıkta da gerekli tepkiyi o zaman düşünmek gerekir. Panik yaparsak hata yaparız. Hiç gerek yok” dedi.

Kamacıoğlu, protokolün ülkenin çıkarlarını koruyacak şekilde hayata geçmesi için bir savaş verilmesi gerektiğini kaydetti.

Ekonomik Örgütler Platformu içinde yer alan örgütlerin protokolle ilgili kendi değerlendirmelerini tamamlamasının ardından yarın toplantı yapacaklarını belirten Kamacıoğlu, anlaşmanın artı ve eksilerini ele alacaklarını, çıkacak olan sonucu da yetkilerle paylaşacaklarını söyledi.

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